Bugetul Educatiei creste in pandemie. Ministerul vrea sa asigure transportul elevilor, sa integreze romii in scoli si sa dea mai multa autonomie universitatilor

Proiectele pentru invatamantul preuniversitar

Recuperarea decalajelor de invatare inregistrate in timpul pandemiei prin organizarea si desfasurarea de activitati remediale

Asigurarea unei educatii incluzive si finantarea programelor de facilitare a integrarii copiilor cu cerinte educationale speciale

Continuarea programelor nationale adresate copiilor/elevilor cu risc ridicat de abandon scolar (Programul Rechizite scolare, Programul Bani de Liceu , Bursa profesionala, Programul - pilot de acordare a unui suport alimentar - Masa Calda, Euro 200, Programul pentru scoli al Romaniei, alte programe finantate de la bugetul de stat)

Extinderea programelor de tip "Scoala dupa scoala" si "A doua sansa" la nivelurile de invatamant primar, gimnazial si secundar inferior, inclusiv prin proiecte cu finantare externa

Asigurarea costurilor cu transportul elevilor

Organizarea procesului de invatare/cazuri particulare (scolarizarea la domiciliu, scoala la spital, predarea in regim intensiv sau bilingv etc.)

Implementarea setului de proceduri privind identificarea si monitorizarea copiilor aflati in afara sistemului de educatie

Sustinerea activitatilor specifice desfasurate de profesorii consilieri scolari din centrele si cabinetele scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica, pentru imbunatatirea consilierii individuale si de grup a prescolarilor/ elevilor/ parintilor, precum si a tinerilor NEETs

Proiecte pentru integrarea elevilor romi si a celor proveniti din diferite grupuri dezavantajate

Recunoasterea studiilor anterioare si a competentelor dobandite in afara scolii (in contexte formale/informale/non-formale de educatie sau prin experienta profesionala)

Initiative pentru profesori

Formarea cadrelor didactice pentru a putea comunica pe intelesul tuturor copiilor, inclusiv cu dizabilitati

Initierea demersurilor pentru formarea cadrelor didactice pentru predarea mai multor discipline

Dezvoltarea competentelor digitale necesare carierei didactice prin module dedicate

Planificarea strategica si alocarea de resurse suficiente pentru formarea continua a cadrelor didactice

Completarea cursurilor de formare initiala si continua a cadrelor didactice cu elemente de care au nevoie pentru depasirea decalajelor de alfabetizare pe care le au elevii, precum si la gestionarea cazurilor de risc de abandon scolar

Dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic

Sustinerea de programe de educatie antreprenoriala specifice domeniilor de formare pentru elevii din IPT

Dezvoltarea de programe in regim dual, pentru pregatirea profesionala in sectoare care solicita un nivel inalt de calificare

Stimularea parteneriatelor public-privat in domeniul educatiei si formarii profesionale

Dezvoltarea unui sistem national de tracking al absolventilor care sa faciliteze identificarea programelor de formare cu cerere ridicata pe piata muncii

Invatamantul superior

Asigurarea conditiilor de desfasurare a cursurilor universitare in conditii de siguranta sanitara

Organizarea invatamantului superior la distanta in perioada pandemiei

Dotarea cu echipamente adecvate desfasurarii cursurilor online pentru studenti si cadre didactice.

Finantarea multianuala a universitatilor, cu stimulare suplimentara pentru atingerea obiectivelor nationale din domeniul educatiei, pentru sustinerea de programe de studii in domenii strategice, activitate antreprenoriala, asigurare a calitatii educatiei superioare

Cresterea autonomiei in utilizarea veniturilor proprii

Introducerea obligativitatii asigurarii resurselor pentru ca fiecare student sa poata beneficia de mobilitate externa pe durata studiilor masterale si doctorale si includerea finantarii perioadei de mobilitate in grantul de studiu/grantul doctoral

Cresterea finantarii si diversificarea surselor de finantare a cercetarii in universitati

Oferirea de pachete de sprijin potentialilor studenti cu risc crescut de abandon scolar: servicii de consiliere, cazare si masa gratuite, burse sociale si de performanta care sa acopere cheltuielile, masuri de suport pentru studentii cu dizabilitati etc

Ministerul Educatiei va avea un buget de 31,1 miliarde de lei, in 2021, in crestere cu 2,8% fata de anul trecut. In urmatorii ani, bugetul este estimat sa aiba o valoare similara: de 30,1 miliarde de lei, in 2022, de 30,9 miliarde de lei, in 2023 si de 31,3 miliarde de lei, in 2024. Cheltuielile de personal se ridica, anul acesta, la 20,7 miliarde de lei, mai putin decat anul trecut.Ministerul Educatiei vrea sa mai dezvolte programe pentru modernizarea curriculumului si evaluarii, pentru sustinerea invatamantului in limbile minoritatilor nationale, pentru asigurarea finantarii si modernizarii infrastructurii si pentru transformarea digitala a educatiei.Prioritatile Ministerului Educatiei, pentru invatamantul universitar, pe termen scurt, sunt:Pe termen lung, Ministerul Educatiei vizeaza: