Burse scolare majorate consistent. Criteriile de acordare, modificate radical: "Dispar pragurile ce aveau ca efect vanarea notelor"

(1) nu are nicio logica ca un elev cu media 9.95 sa nu fie recompensat in raport cu unul cu media 10;

(2) in noua logica, deja bursa este marita iar cei cu astfel de medii vor fi recompensati pentru munca lor;

(3) putem vorbi despre "bursa primarului" atunci cand primarul o vireaza din contul lui personal, ceea ce nu a fost cazul.

Pragurile care "aveau ca efect vanarea notelor" au fost eliminate.Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu , a anuntat pe Facebook ca elevii vor primi burse marite, insa nu in functie de note. Primii 10% dintre elevii unei scoli vor primi burse de 500 de lei lunar."Am schimbat metodologia de acordare a burselor de merit in Sectorul 6. Am scos pragurile de acordare a burselor care denaturau evaluarea scolara (aveau ca efect vanarea notelor si, cateodata, presiuni din partea unor parinti pe profesori pentru a da note mai mari) si am introdus competitia reala. Astfel, vor beneficia de burse marite, in valoare de 500 de lei primii 10% din elevi care invata cel mai bine. Vor primi burse marite primii 10% din elevi in ordinea descrescatoare a mediilor pe fiecare NIVEL de clasa din fiecare unitate de invatamant . Deci, ca sa fie clar, elevii sunt in competitie doar cu cei din scoala lor, pe nivelul lor de invatamant . De exemplu cei de a III-a cu cei de a III-a, si cei de a VII-a cu cei din a VII-a din scoala lor, pentru ca asa este cel mai corect", a transmis Ciprian Ciucu.Si elevii care au mediile peste 8,50 vor primi burse de 100 de lei, dar si olimpicii."De asemenea, elevii care au mediile de peste 8.50, vor primi cu totii burse in valoare de 100 de lei. Si pentru ca munca cu rezultate excelente trebuie incurajata si recunoscuta, am marit bursele de excelenta: olimpicii din Sectorul 6 vor fi rasplatiti pentru seriozitatea lor pentru locul I - 7000 lei/olimpic/an, pentru locul II - 5500 lei/olimpic/an; locul III - 4000 lei/olimpic/an; pentru mentiune - 3000 lei/olimpic/an", se mai arata in sursa citata.De asemenea, edilul Sectorului 6 a anuntat ca a eliminat "bursa primarului"."Am scos ceea ce fosta administratie numea "bursa primarului", acordata elevilor cu media 10, pentru ca:Chestiunea acesta cu pragurile (ex. nota mai mare de...) este clasica in politicile publice. Pragurile denatureaza procesele si abordarea este incorecta fata de cei care sunt imediat sub prag. De aceea am optat pentru o masura bazata pe procent si competitia dintre elevii din acelasi an scolar, din aceeasi scoala (implicit acelasi mediu de educatie ). Nu este un sistem perfect, nu exista un sistem perfect, dar este mult mai corect. Si incurajeaza competitia si rasplateste munca. Si nu denatureaza evaluarea scolara", a mai spus Ciucu.Primarul a mai anuntat ca toate bursele vor fi virate saptamana viitoare si ca a existat un consens politic pe acesta abordare in Consiliul Local al Sectorului 6.