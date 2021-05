Calendarul Evaluarii Nationale 2021. Cand au loc examenele pentru elevii de clasa a 8-a

Modele de subiecte pentru 2021

Concret, calendarul Evaluarii Nationale este urmatorul, si va debuta in perioada 7 - 11 iunie cu inscrierile pentru examene 22 iunie 2021 - Limba si literatura romana - proba scrisa24 iunie 2021 - Matematica - proba scrisa25 iunie 2021 - Limba si literatura materna - proba scrisaCand sunt afisate rezultatele la Evaluarea Nationala 202129 iunie 2021, pana la ora 14:00 - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor29 iunie 2021, ora 16:00 - ora 19:00 - 30 iunie 2021, ora 8:00 - ora 12:00 - Depunerea contestatiilor30 iunie - 4 iulie 2021 - Solutionarea contestatiilor4 iulie 2021 - Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilorIn ceea ce priveste sesiunea speciala a Evaluarii Nationale, aceasta se va desfasura, conform calendarului din Monitorul Oficial, in urmatoarea perioada:28 iunie - 2 iulie 2021 - Inscrierea la etapa speciala a evaluarii nationale5 iulie 2021 - Limba si literatura romana - proba scrisa6 iulie 2021 - Matematica - proba scrisa7 iulie 2021 - Limba si literatura materna - proba scrisa9 iulie 2021 - ora 12:00 - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor9 iulie 2021 -orele 14:00 - 20:00 - Depunerea contestatiilor 10-11 iulie 2021 - Rezolvarea contestatiilor12 iulie 2021 - Afisarea rezultatelor finale (dupa ora 12:00)La aceasta sesiune se pot inscrie strict elevii care nu au luat parte in prima sesiune de examen, repartizarea lor urmand a fi facuta pe 24 iulie, dupa sesiunea suplimentara.La limba romana, evaluarea nu mai cuprinde trei subiecte, asa cum a fost anii trecuti, ci numai doua, in timp ce la matematica , modelul de subiect va contine trei exercitii, dintre care doua sunt de geometrie.