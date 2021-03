Ministerul Educatiei a aprobat metodologia si calendarul inscrierii copiilor in invatamantul primar. Cand incep inscrierile

Cand incep inscrierile

Prima etapa

10 - 11 mai 2021 - Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie;

11 - 18 mai 2021 - Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/ tutori legal instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere;

20 mai 2021 - Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati si a numarului de locuri ramase libere.

A doua etapa

21 mai 2021 - Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul scolar;

24 mai - 31 mai 2021 - Depunerea/transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa;

4 iunie 2021 - Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale pentru clasa pregatitoare.

In perioada 1 septembrie - 10 septembrie 2021 - Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Potrivit Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022, parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana in 31 august 2021, inclusiv, au obligatia de a inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare . Procesul de inscriere in invatamantul primar nu este conditionat de frecventarea grupei mari a invatamantului prescolar.Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, pot sa isi inscrie copiii in invatamantul primar, in clasa pregatitoare, daca nivelul lor de dezvoltare este corespunzator. In situatia acestor copii, care au frecventat gradinita , inscrierea in clasa pregatitoare se face la solicitarea scrisa a parintilor, in baza recomandarii eliberate de unitatea de invatamant cu nivel prescolar. Conform calendarului, inscrierile incep in 17 martie. Fiecare unitate de invatamant si inspectoratul scolar vor afisa circumscriptiile scolare, planul de scolarizare propus si numarul de clase pregatitoare alocate.In perioada 29 martie - 28 aprilie, parintii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de inscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de invatamant la care acestia solicita inscrierea copiilor.Prima etapa de inscriere in invatamantul primar se va desfasura in perioada 10 - 20 mai 2021, astfel:A doua etapa de inscriere in invatamantul primar: