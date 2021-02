Cele 5 cazuri punctuale in care orele se desfasoara in sistem hidrid, online si fizic, din 8 februarie

Cele cinci exceptii

Elevii au contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, au vulnerabilitati si prezinta certificat medical.

Elevii au apartinatori in familie care au vulnerabilitati medicale, certificate ca atare.

Elevii prezinta simptome. Recomandarea "apasata" a Ministerului Sanatatii, dar si a Ministerului Educatiei este sa ramana acasa.

Profesorii prezinta vulnerabilitati cronice, certificate de un medic de medicina muncii.

Profesorii au simptome.

Verde - sub 1.5 la mia de locuitori

Galben - intre 1.5 si 3 la mia de locuitori

Rosu - peste 3 la mia de locuitori

In localitatile in care sunt putine cazuri de covid, in scenariul verde, toti copiii merg fizic la scoala. Si gradinita, primar, gimnaziu, liceu.

In localitatile in care sunt mai multe cazuri, scenariul galben, acolo copiii de gradinita merg fizic, clasele I-IV merg la scoala si din ciclcul secundar merg doar copiii din clasa a VIII-a, iar din liceu merg tinerii din clasa a XII-a.

In localitatile unde sunt destul de multe cazuri, in scenariul rosu, merg fizic doar copiii de gradinita si clasele I-IV, restul facand scoala online.

Scenariul hibrid inca se poate aplica, dar numai in situatii speciale, in care anumiti elevi sau profesori vor intra la ore online, in ciuda faptului ca ceilalti colegi vor merge fizic la scoala. ministrul Educatiei , a anuntat care sunt aceste situatii atipice, potrivit Hotnews.ro. In rest, copiii vor merge la scoala fizic, in functie de scenariul in care se afla fiecare localitate in parte, adica verde, galben, sau rosu. Scenariul este stabilit in functie de incidenta la mia de locuitori, astfel: