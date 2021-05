Calendar BAC 2021. Cand incep inscrierile si cand au loc probele

Calendar Bac 2021, sesiunea iunie - iulie

Pentru prima sesiune de Bacalaureat 2021, inscrierile se pot face in 5 zile , in intervalul 31 mai - 4 iunie, care este si ultima zi de scoala pentru elevii din clasa a XII-a si a XIII-a.Inscrierile pentru a doua sesiune de Bac 2021 se pot face pe parcursul a 8 zile, in intervalul 19 - 26 iulie.Calendarul complet de desfasurare a primei sesiuni de Bacalaureat 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial, in septembrie 2020:-31 mai - 4 iunie 2021 Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen-14-16 iunie 2021 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A (proba va fi echivalata, nu se sustine)-16-17 iunie 2021 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B (proba va fi echivalata, nu se sustine)-18-23 iunie 2021 Evaluarea competentelor digitale - proba D (proba va fi echivalata, nu se sustine)-23-25 iunie 2021 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C (proba va fi echivalata, nu se sustine)-28 iunie 2021 Limba si literatura romana - proba scrisa-29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului - proba scrisa-30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba scrisa-1 iulie 2021 Limba si literatura materna - proba scrisaCand se afiseaza rezultatele la Bac 2021, sesiunea iunie-iulie:-5 iulie 2021 Afisarea rezultatelor la probele scrise, pana la ora 12:00-5 iulie 2021 - orele 12:00 - 18:00 - Depunerea contestatiilor-6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestatiilor-9 iulie 2021 Afisarea rezultatelor finale