Salvati Copiii: Parintii au platit mai mult pentru educatia copiilor in primul an de pandemie STUDIU

Care sunt noile categorii de costuri

Meditatiile, pe locul trei in pandemie

Potrivit unei anchete realizate de Salvati Copiii Romania, costul mediu alocat serviciilor de tip Scoala dupa scoala s-a dublat, iar invatamantul derulat online a generat categorii noi de costuri, precum achizitia de laptop/tableta, telefon mobil sau echipamente periferice, costul mediu fiind de 5.800 de lei pe familie.De asemenea, 95% dintre parinti afirma ca au suportat costuri ascunse ale educatiei."Costul total mediu nepromptat (estimarea parintelui despre cat a costat educatia copilului intr-un interval de timp, fara a i se indica categorii de costuri) este de aproximativ 4.200 de lei, mai ridicat cu 1000 de lei decat cel estimat de parinti in 2018. Cheltuielile ajung insa la 6.798 de lei, dupa insumarea raspunsurilor privind cheltuieli specifice (meditatii, rechizite, manuale )", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, aproape jumatate dintre parinti au alocat peste 5.000 de lei educatiei copiilor, in conditiile in care scoala s-a desfasurat preponderent in online.In top trei costuri, in ordinea importantei percepute in calitatea educatiei, este alcatuit din echipamente IT si manuale scolare, materiale igienico-sanitare si alimentatie.Adaptarea la noua situatie, pe fondul pandemiei COVID-19, se traduce in noi categorii de costuri.Potrivit studiului, serviciile de tip Scoala dupa scoala cresc ca incidenta comparativ cu perioada pre-pandemica, de la aproximativ 10% in 2018 la 20%, costul mediu pentru cei care acceseaza acest tip de servicii este de aproximativ 4.200 de lei, o valoare dubla comparativ cu anul 2018.Procesul educational online a generat categorii noi de costuri, precum achizitia de laptop / tableta, telefon mobil sau echipamente periferice, toate acestea ducand la un cost mediu de 5800 de lei pe familie.Meditatiile, care in trecut reprezentau categoria cea mai importanta de cost, ca suma platita, acum coboara pe locul al treilea, cu aproximativ 2.500 de lei in medie, iar fondul clasei si al scolii, definite exclusiv ca prestatii obligatorii, nu scad ca incidenta, comparativ cu perioada pre-pandemica."Fondul scolii este o contributie obligatorie pentru 13% dintre parinti. Majoritatea celor care achita acest fond afirma ca nu primesc chitanta. In mod surprinzator, aceasta contributie a ramas, ca incidenta, la un nivel similar cu perioada pre-pandemica, in 2018 studiile Salvati Copiii estimand ca acest fond este obligatoriu pentru 13% dintre parinti", potrivit sondajului realizat de Salvati Copiii.Sondajul Salvati Copiii s-a derulat online, in luna februarie 2021, pe un esantion neprobabilistic, in randul parintilor care au cel putin un copil in sistemul public de invatamant