Cele 7 probleme majore ale scolii online. Profesoara Cristina Tunegaru: "Ne vom trezi in curand cu cifre ingrijoratoare ale abandonului scolar"

Maria Vasilica este invatatoare la clasa pregatitoare de la Scoala " Regele Mihai I" din Sectorul 6 al Capitalei. Dupa ce municipiul Bucuresti a intrat in scenariul rosu, cursurile s-au mutat in mediul online. Ea a povestit cum se desfasoara orele online la clasa pregatitoare, dar si ce metode foloseste pentru a le capta atentia copiilor."Orele online se desfasoara cu o usoara dificultate, pentru ca elevii au varste cuprinse intre 6 si 7 ani si au nevoie, in permanenta, de ajutorul unui adult. Fara ajutorul parintilor nu ar reusi sa se conecteze la orele online. Este destul de dificil, deoarece in mediul online, copiii isi pierd foarte repede interesul. Pentru a le capta atentia, le pun intrebari, ii pun sa imi povesteasca ceva din viata lor sau sa se puna in rolul unui personaj", a marturisit Maria Vasilica.Totodata, invatatoarea sustine este daunator pentru copiii cu varste atat de mici sa petreaca atatea ore in fata calculatorului, le afecteaza ochii, se plictisesc foarte repede, iar fata in fata procesul de invatare este mult mai eficient."Le pot oferi un altfel de ajutor, pot socializa, le pot pune corect stiloul in mana. Pentru ei este esential sa intre in contact si cu alti copii. Eu incerc sa folosesc cele mai moderne metode, sa le prezint imagini, sa le proiectez filme si sa fac diferite activitati interactive, insa este un mare dezavantaj faptul ca este perioada lor de formare. Ei acum invata literele, cifrele, iar eu nu sunt langa ei fizic sa le ofer ajutor si sa ii corectez atunci cand gresesc", a adaugat invatatoarea.Profesoara de limba romana Cristina Tunegaru a explicat care sunt cele mai mari probleme care exista in invatamantul online si ce solutii ar putea exista.Tunegaru sustine faptul ca exista profesori care dicteaza elevilor la orele online, insa, acest lucru nu este suficient. "Am auzit foarte multe situatii in care copiii petrec ore in sir in fata laptopului si scriu dupa dictare. Si abia daca aud, gresesc cuvintele, e un schimb de sunet, dar foarte ridicol, care nu inseamna nimic. Daca un copil scrie dupa dictare la scoala online, mai bine punem lacat scolii online pentru ca, evident, nici asta nu e scoala".Profesoara sustine ca doar in anumite scoli au ajuns tablete, pentru acei copii care le-au solicitat: "Insa n-au ajuns in toate scolile din Bucuresti si evident, n-au ajuns in toate scolile din tara. Si atunci avem o problema de resurse auxiliare in continuare, adica lucrurile nu s-au schimbat semnificativ in perioada aceasta, desi a trecut ceva timp de cand a inceput anul scolar".Fiecare scoala si-a ales platforma sau platformele pe care lucreaza, doar ca exista profesori care isi tin orele pe WhatsApp. "Sunt scoli unde fiecare profesor si-a ales platforma pe care lucreaza. In continuare, exista profesori care tin ore pe WhatsApp, adica profesori care trimit teme si asteapta raspuns de la copii si evident asta nu inseamna scoala. Scoala presupune o interactiune, sa fii aproape de copiii aceia, sa reusesti sa interactionezi cu ei, daca nu fata in fata, macar la distanta. Macar sa utilizeze un soft, un program care sa ne permita sa ne uitam unii in ochii celorlalti. Lucrul acesta nu se intampla peste tot"."Stim ca multi dintre copii nu pot participa la orele online. Copiii aceia care nu pot participa sunt cei mai afectati si suntem datori sa-i protejam, in sensul in care trebuie sa ii aducem aproape de scoala. Daca copiii acestia abandoneaza scoala pentru ca nu pot participa la ore online, asta este un esec national si sunt convinsa, din experienta mea, lucrand cu familii si copii vulnerabili, stiu ca multi copii s-au indepartat de scoala in aceasta perioada si multi copii nu vor mai reveni la scoala. Ne vom trezi in perioada urmatoare cu cifre ingrijoratoare ale abandonului scolar si cauzele trebuie cautate aici".Interactiunea dintre elev si profesor este una limitata in mediul online. "Daca elevii reusesc sa intre in contact cu profesorii lor si se tin ore online, scoala online e extrem de limitata pentru ca nu iti ofera o interactiune reala cu copilul. Nu esti acolo ca sa vezi care sunt reactiile lui. S-ar putea sa nu aiba camera si sa nu-l vezi, doar sa-l auzi. Nu stii daca ceea ce spui tu ajunge pana la el, nu stii daca metoda ta e eficienta. In interactiunea fata in fata esti acolo, vezi daca dau rezultate metodele tale si, daca nu, le modifici, le adaptezi. In ceea ce priveste scoala online, nu poti sa faci asta".Lipsa de motivatie a elevului. "Scoala fata in fata reprezinta un grup social si de multe ori, interactiunile dintre copii ii stimuleaza sa participe, sa fie activi. Asta se intampla rar in scoala online. Fiecare invata de acasa. Exista foarte putina colaborare intre elevi si daca un profesor reuseste sa-i aduca impreuna si sa-i puna sa lucreze impreuna, ar fi extraordinar, dar de putine ori se intampla asta"."La nivel national am avea nevoie de niste ghiduri metodologice foarte clare: cum sa tinem ore online, cum sa structuram continuturile materiei astfel incat sa fie eficient acest transfer catre copii. Am avea nevoie de niste indicatii foarte pretioase despre care sa fie metodele, strategiile didactice. E nevoie de acele ghiduri pentru ca multi profesori nu stiu, nu au de obtina aceste informatii, aceste materiale si cred ca, este de datoria Ministerului Educatiei sa vina cu aceste informatii".Sunt si anumite aspecte pozitive ale scolii online, si anume, faptul ca am reusit sa identificam problemele din sistemul de educatie , cel offline, si putem sa cautam solutii.Tunegaru sutine ca printre probleme se numara: digitalizarea in sistemul de educatie, lipsurile care tin de resurse materiale, problemele care tin de resursa umana, chiar si scolile cu clase supraaglomerate. "Pana acum lucrurile pareau acceptabile. Iata ca acum nu mai sunt acceptabile si sper ca atunci cand se va incheia criza aceasta de sanatate, nu ne vom intoarce la aceleasi probleme, nu vom reveni la clase cu 37 de copii pentru ca nu poti sa lucrezi eficient cu 37 de copii.Calitatea educatiei scade semnificativ atunci cand avem clase suprapopulate si sunt o multime de alte probleme care au iesit la iveala. In toate aceste iesiri la iveala, trebuie vazuta lumina de la capatul tunelului pentru ca niciodata nu putem sa rezolvam problemele daca nu le cunoastem si cred ca acesta este principalul plus al acestei situatii. In sfarsit vedem ca avem niste probleme, acum ramane doar sa incepem sa le rezolvam, sa incepem sa gasim solutii".Totodata, profesoara ofera si un sfat copiilor care invata online in aceatsa perioada: "Sa ramana aproape de scoala. Chiar daca pare o situatie dificila, eu sper ca lucrurile se vor rezolva. Scoala de la distanta e tot scoala si cred ca, e important pentru ei sa mentina contactul cu profesorii si cu colegii lor, pentru ca, chiar daca invata de acasa, scoala continua sa existe. E o pauza si eu sper ca lucrurile se vor rezolva si ca ne vom intoarce la scoala fata in fata, care nu poate fi batuta de nicio scoala de la distanta".