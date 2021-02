Ce reguli se aplica de luni in scoli. Cum si cine se va ocupa de transportul in siguranta al elevilor

In ce conditii vor fi suspendate cursurile

"Fac un apel la comunitatile locale care partajeaza responsabilitatea cu scolile in ceea ce priveste transportul elevilor", a declarat ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, adaugand ca scolile vor trebui sa fie extrem de atente la problema transportului scolar."Am lansat in discutie acest prim draft pentru asigurarea protectiei anti COVID in scoli . Sunt multiple masuri, sunt si lucruri care lipsesc din acest prim draft. Nu e precizat nivelul de la care se ia decizia suspendarii cursurilor intr-o scoala", a precizat Cimpeanu."Trebuie sa vedem care este decizia cea mai corecta. Una e sa ai persoane care predau la clasa , infectate cu COVID-19, alta e sa ai persoane care lucreaza intr-o anexa a scolii, complet izolata", a completat ministrul Educatiei.In ceea ce priveste potentiala suspendare a cursurilor , discutiile din acest moment par sa mearga in directia in care, la nivel de liceu, o clasa sa se inchida la aparitia a doua cazuri de COVID-19. In cazul gimnaziului si prescolarilor, un singur caz va duce la suspendarea orelor Totodata, purtatul mastii este obligatoriu pentru profesori si elevi , la fel si dezinfectia in scoala.