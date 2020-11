Ce spune inspectorul scolar despre invatatoarea care a fost data afara pentru ca a refuzat sa predea online: "Nu a luat legatura cu clasa din primavara"

Ce spune ministrul Educatiei

Astfel, o invatatoare de la o scoala gimnaziala din Dambovita s-a ales cu desfacerea contractului de munca dupa ce a refuzat sa le predea elevilor in mediul virtual, iar un dascal de liceu din Vrancea s-a ales cu salariul taiat, tot din acelasi motiv.Invatatoarea scoala gimnaziala din judetul Dambovita, este primul profesor din Romania care a ramas fara contract de munca pentru ca nu si-a tinut orele."I s-a desfacut contractul de munca dupa ce luni de zile nu si-a facut treaba. Nu a luat legatura cu clasa din primavara, fapt pe care nu l-am am putut trece cu vederea", a spus Sorin Ion, inspectorul scolar general al ISJ Dambovita, potrivit Jurnal de Dambovita Activitatile din scoala online, cum sunt predarea-invatarea-evaluarea online, sunt reglementate prin Ordin al Ministrului Educatiei. Potrivit documentului, doar orele efectuate vor fi platite profesorilor.Regulamentul mai spune ca in timpul cursurilor online este interzisa inregistrarea sesiunilor, elevii primesc absente daca nu participa, iar parintii isi pot asista copiii minori.La inceputul acestei saptamani, ministrul educatiei, Monica Anisie , le-a cerut inspectorilor scolari generali sa-si intensifice activitatea de monitorizare a lectiilor desfasurate in sistem online. Ea a motivat ca la Ministerul Educatiei vin tot mai dese semnale de la parinti si elevi ca nu se desfasoara activitatile didactice in sistem online.Intr-o emisiune la care a participat sambata dimineata, la Pro Tv, ministrul a a dat exemplul profesorului din Vrancea caruia i-au fost taiate orele, ceea ce a echivalat cu o reducere a salariului si a fost sanctionat si disciplinar."Iar la nivelul judetului Dambovita chiar s-a ajuns la desfacerea contractului de munca pentru o invatatoare care nu a dorit sa tin orele online, deci avem si astfel de exemple" a adaugat Anisie.Ministrul afirma ca sunt si profesori care s-au implicat si continua sa se implice pentru a asigura elevilor educatia, inclusiv in cazul celor care nu au posibilitatea de a participa la cursuri prin intermediul sistemelor electronice."Am mai experimentat si in primavara acest moment in care nu au avut acces copiii la dispozitive electronice sau alte forme de invatare. Unitatea de invatamant , Inspectoratul Scolar impreuna au realizat materiale de lucru pe care le-au transmis fizic elevilor si in felul acesta a continuat invatarea de acasa.Sunt foarte multi profesori care s-au mobilizat in acea perioada si se mobilizeaza si acum tocmai pentru ca le pasa de educatie si de copii", a precizat Anisie.