Marius Nistor, Sindicatul Spiru Haret, despre reintoarcerea elevilor in banci: "Scoala nu poate fi amanata la nesfarsit" - INTERVIU

Profesorul sustine ca scoala este un mediu sigur pentru elevi , daca regulile sunt respectate cu sfintenie si daca autoritatile locale le pun la dispozitie cadrelor didactice echipamentele necesare de protectie, asa cum prevede legea. "Invatamantul online si-a demonstrat limitele", a declarat Nistor intr-un interviu pentru Ziare.com, adaugand ca decalajele din educatie se vor adanci daca reintoarcerea la scoala nu se va face cat mai curand.Chiar daca a demarat campania de vaccinare asta nu inseamna ca imunizarea populatiei s-a si realizat. Oricum, protectia se obtine abia dupa ce e administrata si cea de-a doua doua si ma indoiesc ca toata populatia se va imuniza. Pe de alta parte, inceperea scolii nu trebuie sa fie conditionata de campania de vaccinare.Iar scoala nu poate fi amanata la nesfarsit pe motiv ca e pandemie. Daca pandemia dureaza inca un an, ce facem, tinem elevii acasa pe un asa-zis invatamant online, care si-a demonstrat limitele? Acesta nu este invatamant. Este doar o forma de a tine legatura, cat de cat, cu elevii. Dar pierderile devin din ce in ce mai mari, in special copiii de varste fragede, din invatamantul primar.Cei care insista ca scolile sa fie inchise trebuie sa se gandeasca la efectele pe termen lung. La un moment dat noi, ca si profesori , vom fi pusi in situatii imposibile de a recupera ceea ce s-a pierdut in aceste luni. Deja sunt niste pierderi inregistrate anul trecut. Iar acum se adauga ceea ce nu s-a putut efectua in acest an.Sa tinem cont de faptul ca sunt copii care nu au avut acces la educatie online, pe motiv de infrastructura, pe motiv de conexiune la internet, din diverse alte motive cum ar fi lipsa de echipamente. Cu cat amanam inceperea scolii, cu atat va fi mai rau. Intrebarea care se pune este urmatoarea: ce sanse avea acesti copii pana la urma? Si ce sanse vom avea noi ca tara? Niciuna. Singuri ne ingropam din toate punctele de vedere. Nu putem continua asa. Ne dorim sa inceapa scoala cat mai repede.Vaccinarea poate fi un element care sa ajute. Este esential sa dea toata lumea dovada de responsabilitate, sa respecte niste reguli. Anul trecut, toata lumea s-a legat de niste amanunte sau scapari ale unor politicieni. Nu cred ca asta e important. Cred ca fiecare a incercat sa gaseasca solutii. Scoala a fost un mediu sigur.Nu au fost unitati in care sa apara focare de infectare. De regula, daca s-a venit cu virusul, s-a venit din afara unitatii de invatamant, din familie. Scoala controleaza ceea ce se intampla pe teritoriul ei, nu poate controla ceea ce se intampla in afara ei. Acolo, tine de parinti si de elevi, in egala masura.Scoala isi poate desfasura activitatea in conditii de siguranta daca respectam regulile si daca autoritatile locale asigura tot ceea ce este necesar pentru a crea conditiile de securitate.Nu e normal sa ajungem in situatia de a pune personalul sa isi cumpere masti. E o obligatie a autoritatilor locale. Ei sunt cei care trebuie sa asigure echipamentele necesare pentru personalul nedidactic, didactic auxiliar si de predare. Nu e normal sa trimiti oamenii sa isi faca achizitiile din salariile lor. Daca exista o lege, trebuie sa o respectam, legea nu e facultativa pentru nimeni.Pregatirea remediala este obligatorie. Trebuie sa oferi sanse egale tuturor elevilor. Suntem constienti ca unii elevi sunt mai favorizati in momentul de fata. Sunt familii care isi permit sa isi trimita copiii la after school, acolo unde se pastreaza o legatura cu scoala, ceea ce e foarte bine. Dar sunt foarte multe familii care nu isi permit asa ceva.Noi, ca si cadre didactice, avem un rol major in rezolvarea acestor decalaje din educatie. Si este clar ca, in momentul in care scoala va incepe in format traditional, fiecare cadru didactic trebuie sa identifice deficitul pe care il are fiecare elev, sa vada care ii sunt lacunele si ce anume trebuie recuperat. Va trebui sa facem o actiune remediala diferentiata astfel incat toti sa plece de pe picior de egalitate in sustinerea examenelor nationale.Noi am efectuat un studiu in acest sens, studiu care a fost intarit de sondaje de opinie facute de alte institutii cu experienta in domeniu. Datele noastre, care aratau ca doar 43% din profesori s-ar vaccina au fost confirmate ulterior. Culmea este ca si in tari care au fost grav afectate de pandemie situatia e similara.E vorba de neincrederea oamenilor, e vorba de o campanie pro vaccinare prost dusa care nu a reusit sa inlature reticenta unor colegi de-ai nostri. Sunt mesaje contradictorii care apar in mass media, iar in momentul in care constati ca sunt si medici care refuza vaccinarea, aceasta reticenta e si mai mare.Va dati seama ce poate sa gandeasca un cadru didactic sau un cetatean de rand care nu au o calificare in domeniu. Se transmit aceste mesaje contradictorii in fiecare zi. Important este ca e un procent de 43% de angajati din invatamant care s-ar vaccina. Cred ca acest procent poate fi imbunatatit in momentul in care se va constata ca nu este niciun pericol, ca sunt putine efecte adverse si ca reprezinta o cale sigura pentru reintrarea in normalitate.