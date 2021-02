Cele mai importante masuri dispuse pentru redeschiderea scolilor: un metru - distanta minima obligatorie intre elevi

Cele trei scenarii

Distanta de un metru intre elevi

Ce se intampla cu elevii la risc

In ce conditii se suspenda cursurile

Conform documentului citat, directiile de sanatate publica au obligatia de a anunta inspectoratele scolare cu privire la situatia epidemiologica de la nivelul fiecarei localitati, astfel incat sa fie stabilit scenariul de incepere al cursurilor. Scenariul va fi actualizat in functie de evolutia situatiei epidemiologice, prevede draftul de act normativ.In prezent, sunt definite trei astfel de scenarii , in functie de incidenta cumulata la 14 zile. Potrivit datelor din prezent, singurul judet aflat in scenariul rosu este judetul Timis, unde sunt peste 3 cazuri de imbolnavire la mia de locuitori.Asadar, scenariul 1 prevede participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant daca incidenta este mai mica sau egala cu 1 la mia de locuitori.Scenariul 2 prevede participarea zilnica, cu prezenta fizica a tuturor prescolarilor, elevilor din invatamantul primar si a celor din anii terminali daca incidenta este mai mare de 1 la mia de locuitori dar mai mica sau egala cu 3 la mia de locuitori. Celelalte clase participa zilnic la ore in sistem online.Scenariul 3 prevede participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar si participarea zilnica, in sistem online a elevilor din celelalte clase daca incidenta este mai mare de trei la mia de locuitori.Conform documentului, institutiile de invatamant trebuie sa organizeze spatiile in asa fel incat sa fie asigurata distanta de 1 metru intre elevi. Daca acest lucru nu este posibil, se va asigura distantarea maxima posibila, inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului.Totodata, la nivelul institutiilor de invatamant trebuie sa fie stabilite circuite functionale, sa fie organizate spatii de recreere, sa fie facuta o evaluare a resurselor umane, sa fie asigurate materiale de curatenie, igiena si dezinfectie si sa fie in permanenta un stoc de rezerva de materiale de protectie pentru elevi si personal.Profesorii incadrati intr-o categorie de risc pot desfasura activitati didactice online doar in baza unui certificat medical emis de medicul de medicina muncii, in timp ce elevii aflati intr-o astfel de categorie, adica cei care prezinta diverse boli, pot fi scutiti de prezenta la scoala prin adeverinta data de medicul curant si un acord dat de parinte.Conform autoritatilor, la aparitia unui caz confirmat de COVID-19 se suspenda cursurile intr-o grupa de invatamant prescolar sau clasa de invatamant primar , pentru 14 zile.La doua cazuri confirmate de COVID-19 intr-o clasa de invatamant gimnazial sau liceal ori postliceal, se suspenda cursurile pentru 14 zile.Anchetele pentru stabilirea contactilor vor fi derulate de directiile de sanatate publica. Tot directiile de sanatate publica au obligatia de a informa unitatea de invatamant despre fiecare caz confirmat intr-o scoala.