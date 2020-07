Cele trei scenarii posibile pentru redeschiderea scolilor in Romania din toamna anului 2020

Educatia online in scolile din mediul rural

Mobilitate pentru achizitionarea de dispozitive performante

Problemele

Trei scenarii posibile pentru redeschiderea scolilor din toamna

Cele trei scenarii constau in: prezenta fizica 100% la scoala; 50% la scoala si 50% online sau 100% online. Experti din educatie de pe cuprinsul Romaniei au comentat pentru Ziare.com cele trei variante luate in discutie.Conform unui studiu IRES , 32% dintre copiii inscrisi in invatamantul preuniversitar din Romania nu au acces individual la un dispozitiv performant pentru a invata online si doar 12% dispun de conexiune la internet pentru a putea participa la cursurile online.Am discutat cu directorul Liceului Tehnologic "Costache Conachi" din comuna Pechea, judetul Galati, pentru a afla cum stau lucrurile la aceasta scoala., sustine directorul.Acesta mai adauga si faptul ca, nu au primit niciun sprijin financiar din partea Ministerului., a explicat cadrul didactic In judetul Alba, directorul Scolii Gimnaziale "Iuliu Maniu", Vintu de Jos, sustine ca, la solicitarea Inspectoratului Scolar Alba, au facut o analiza pentru a putea afla situatia elevilor care nu dispun de laptopuri, calculator sau tableta., sustine directorul. Acesta adauga faptul ca, in momentul de fata, exista 60 de tablete in scoala, iar profesorii fac cursuri de perfectionare pentru a putea fi pregatiti de educatia in mediul digital.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Galati, Oana Enache, sustine ca, la ultima centralizare, aproximativ 6.400 de elevi din totalul de 72.000 din judetul Galati, nu dispuneau de mijloace digitale performante. In acest context, s-au facut apeluri pentru donarea de dispozitive pentru ca aceasta este principala problema., sustine aceasta.Una dintre probleme, sustine purtatorul de cuvant al ISJ Galati, este semnalul la internet., adauga aceasta.O alta problema pe care o semnaleaza purtatorul de cuvant este faptul ca nu toate cadrele didactice au aparatura necesara pentru a tine cursuri online. In plus, nu toti profesorii au cunostinte de munca in mediul digital., adauga aceasta.Iulian Cristache, presedintele Federatiei Asociatiilor de Parinti, a propus Guvernului trei scenarii pentru desfasurarea invatamantului din toamna.Primul scenariu posibil consta in prezenta 100% la scoala. Al doilea scenariu consta in prezenta 50% la scoala si 50% in online, cu lectii transmise live, prin impartirea claselor in doua grupe. In acest caz, prima grupa este prezenta fizic la scoala doua saptamani, apoi doua saptamani va participa la lectii online, timp in care a doua grupa este prezenta la scoala. Online-ul este ultimul scenariu propus., declara presedintele Federatiei Asociatiilor de Parinti.Cristache adauga faptul ca majoritatea parintilor sunt reticenti la varianta "online", mai ales in invatamantul primar., sustine acesta.In cazul in care va fi nevoie ca scolile sa ramana inchise, Iulian Cristache sustine ca federatia a solicitat programe adaptate, calificarea resursei umane si dotarea cu aparatura tehnica, cu dispozitive performante atat pentru profesori, cat si pentru elevi., adauga Cristache.