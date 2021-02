Cimpeanu a propus ca elevii sa nu poarte masca de protectie la orele de sport: "Discutam propunerea in aceasta saptamana"

Exceptia de la portul mastii

Propunerea va fi discutata saptamana aceasta, alaturi de una care prevede prezenta fizica indiferent de scenariu in invatamantul special si o exceptie de obligativitate a purtarii mastii pentru invatamantul vocational.Intrebat ce parere are despre purtarea mastii de protectie in timpul orelor de sport , avand in vedere ca sunt voci care afirma ca aceasta ar trebui purtata, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in tari precum Austria, Belgia sau Suedia, obligativitatea purtarii mastii la orele de sport nu exista."Nu sunt in masura sa ma pronunt, insa ce ati auzit dumneavoastra se pare ca nu au auzit tari precum Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Suedia, in care nu exista obligativitatea purtarii mastii la orele de sport. Exista o reglementare speciala in Franta, care spune ca masca nu se poarta in cadrul orelor de sport, insa orele de educatie fizica trebuie obligatoriu in exterior organizate.Si mai exista Luxemburgul unde, la fel ca in propunerea noastra, se poarta pana la locul in care se desfasoara ora de educatie fizica si de la locul in care se desfasoara ora de educatie fizica, dar nici in Luxemburg nu este obligatorie masca in timpul orelor de educatie fizica. Singura regiune din Europa unde este obligatorie masca la orele de sport este regiunea Venetto din Italia si si acolo se discuta", a declarat Sorin Cimpeanu, la Antena 3, duminica seara.Cimpeanu a explicat ca Ministerul Educatiei a facut o propunere pentru o exceptie de la obligatia purtarii mastii la orele de sport."Noi am facut o propunere care sa excepteze obligatia, sa se faca exceptie pentru purtarea mastii in cadrul orelor de educatie fizica, dar se recomanda, de asemenea, evitarea sporturilor de echipa, se recomanda purtarea mastii pana la si de la locul unde se desfasoara ora de sport", a sustinut Sorin Cimpeanu.Ministrul Educatiei a adaugat ca o discutie pe acest subiect va avea loc in zilele urmatoare."Urmeaza sa discutam propunerea in aceasta saptamana, alaturi de alte propuneri cum ar fi prezenta fizica indiferent de scenariu pentru invatamantul special, pentru ca in acele clase sunt cate 3-4 elevi, aceea de exceptie de obligativitate a purtarii mastii pentru invatamantul vocational unde sunt clase cu situatii student - elev - profesor si atat", a mai declarat Cimpeanu.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta, miercuri, ca institutia pe care o conduce si Ministerul Sanatatii vor reevalua purtarea mastii de protectie in timpul orelor de sport, dupa ce a primit informari oficiale de la Bruxelles cu privire la modul in care alte tari gestioneaza aceasta situatie. Sorin Cimpeanu preciza ca majoritatea tarilor europene nu impun masca la orele de sport.