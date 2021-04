Cimpeanu: Am solicitat astazi sa fie analizata posibilitatea de eliminare a conditiei care vizeaza injumatatirea efectivelor in clasele terminale in scenariul rosu

"Am solicitat astazi sa fie analizata posibilitatea de eliminare a conditiei care vizeaza injumatatirea efectivelor in clasele terminale in scenariul rosu. Am explicat ca nu are niciun fel de logica, atata vreme cat in aceeasi scoala, acelasi palier, doua clase identice, cei de clasa a patra pot veni - si e foarte bine - cu efectiv complet si cei de clasa a opta, care au de sustinut examenul national, trebuie sa vina doar jumatate", a declarat Sorin Cimpeanu, joi seara, la Digi 24.Ministrul a aratat ca o a doua solicitare a ministerului, care va fi inaintata oficial vineri, se refera la scolile speciale. Astfel, ministerul va solicita ca aceste scoli sa fie deschise integral cu prezenta fizica dupa vacanta de Paste."Sunt peste 27.000 de elevi cu cerinte educationale speciale. Sunt elevi care, in cea mai mare parte, au nevoie de cabinete de stimulare polisenzoriala, de cabinete de stimulare psihomotrica, de cabinete de logopedie, au nevoie de kinetoterapie. Daca cineva isi imagineaza ca acesti peste 27.000 de elevi pot primi aceste elemente in online sau acasa, se insala amarnic", a adaugat Sorin Cimpeanu.Conform acestuia, dupa vacanta de Paste elevii vor reveni la scoli "cel putin dupa scenariile cunoscute".