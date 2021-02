VIDEO Cimpeanu sustine ca scoala "trebuie adaptata realitatii romanesti": "Daca sunt banci de 2 elevi, vor sta 2 elevi in banca"

"Regulile de distantare vor fi adaptate la specificul si realitatile scolii romanesti - si nu numai scolii romanesti. Acest ordin de ministru comun (care urmeaza sa fie elaborat - n.r.) va trebui sa fie foarte clar, foarte explicit, usor de inteles si mai cu seama sa poata fi aplicabil la realitatile scolii romanesti . (...)El trebuie sa fie foarte clar si sa fie aplicabil. 90% din scolile din Romania au banci de doi elevi. Daca sunt banci de doi elevi, vor sta doi elevi in banca. Accentul se pune pe portul mastii - este o conditie determinanta -, de asemenea pe o alta masura simpla ce tine de aerisirea, ventilatia spatiilor inchise, salilor de clasa. Sunt lucruri esentiale care vor fi cuprinse in acest ordin", a spus Cimpeanu intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria El a adaugat ca in ordinul comun vor fi prevazute situatii in care se suspenda activitatea intr-o clasa sau intr-o scoala. "Foarte probabil ca, in acord cu ministrul Sanatatii, vom luat decizia ca la doua cazuri de elevi per clasa sa se suspende activitatea, subliniez, in clasa, nu in toata scoala. Daca in aceeasi scoala sunt mai multe clase in care apar cel putin doua cazuri in fiecare clasa, sigur ca da, din pacate, se va suspenda prezenta fizica vreme de 14 zile in intreaga scoala.In ceea ce ii priveste pe profesori , deoarece au o mobilitate mai crescuta, mergand,interactionand cu mai multe grupuri de elevi, la doua cazuri confirmate in randul cadrelor didactice, se va suspenda activitatea pentru 14 zile in intreaga scoala", a spus acesta.Ministrul Educatiei a adaugat ca elevii care au contraindicatii medicale nu vor veni la scoala , iar pentru acestia raman valabile adeverintele medicale de la inceputul primului semestru."Nu vor veni la scoala nici elevii care au apartinatori in familie cu aceste vulnerabilitati, lucru ce ii impiedica sa intre in colectivitate, si nici elevii care prezinta simptome specifice in anumite zile, caz in care nu este necesar sa avem astfel de adeverinte.Se recomanda apasat sa nu intre in colectivitate. De asemenea, profesorii cu vulnerabilitati medicale sunt nevoiti sa prezinte certificate care sa ateste acest lucru de la un medic de medicina muncii, pentru ca un ordin de ministru, fie el si comun, nu poate schimba o lege si profesorii care au simptome, la fel ca si elevii, iarasi, nu se vor prezenta in comunitate. Toate aceste elemente vor conduce la o micsorare a presiunii numarului de elevi in clasa, pentru ca, sunt convins, vor fi situatii, nu putine", a mentionat acesta.