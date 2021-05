Cimpeanu, ingrijorat ca ar putea aparea focare de infectie dupa Paste. "Nu putem sa formulam o propunere de redeschidere a tuturor scolilor"

"Nu putem sa luam o decizie, nu putem sa formulam o propunere de redeschidere a tuturor scolilor din Romania pana cand nu vom vedea care este rata de infectare mai ales dupa Sarbatorile Pascale. Acest lucru va fi analizat probabil in urmatoarele saptamani, dupa ce vom fi depasit aceasta perioada de incubare, pentru ca totul se raporteaza la starea sanitara", a spus ministrul intr-o conferinta de presa.El a afirmat ca inca 450.000 de elevi vor incepe cursurile in format fizic de luni."Astazi, in Romania, mai sunt 939 de localitati cu o rata de infectare peste 1 la mie si 2.224 de localitati cu rata de infectare sub 1 la mie. Diferenta fata de scenariul pe care elevii au mers la scoala astazi este de 185 de localitati. Deci, scenariile se stabilesc astazi pentru luni. Luni, scolile din 185 de localitati vor avea sansa prezentei fizice fara limitari pentru toti elevii. Asta inseamna circa 80.000 de elevi care vor putea merge in plus luni fata de vineri, inca un pas spre normalitate. Se adauga cei 370.000 de elevi din clasele terminale care vor incepe luni scoala. Deci, de luni, vom avea 450.000 de elevi cu posiblitatea prezentei fizice in scolile din Romania. Ne apropiem de 2,5 milioane fata de 2.934.000 de elevi. (...) Important este ca, dupa actualele scenarii in vigoare, luni vom avea inca 450.000 de elevi care vor putea merge cu prezenta fizica ", a sustinut ministrul Educatiei.Intrebat daca din septembrie se vor intoarce toti elevii la scoala in conditii normale, Sorin Cimpeanu a raspuns: "Fiecare dintre noi are dreptul sa spere ca scoala va incepe in deplina normalitate in data de 13 septembrie".Ministrul a mai spus ca situatia epidemiologica si progresul campaniei de vaccinare in randul personalului din invatamant vor fi monitorizate zilnic.El a afirmat ca 145.000 de angajati din educatie , din cei 155.000 vaccinati, au facut si rapelul."Din cei 155.000 de angajati vaccinati, peste 145.000 au facut si rapelul. Este o informatie importanta pentru a avea o imagine reala si completa", a adaugat Cimpeanu.