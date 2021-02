Cimpeanu: Multe universitati se pregatesc sa ia decizia de prezenta fizica alternativa a studentilor. Problema este prezenta in camine

Prezenta fizica si online

"Studentii au voie sa mearga la universitati, dar decizia apartine fiecarei universitati. Sa isi intrebe conducerile universitatilor lor. Daca ma intrebati pe mine, pentru ca am o oarecare experienta de rector, pot sa va spun ca problema nu este prezenta studentilor in amfiteatre, sali de curs, laboratoare, problema este prezenta studentilor in caminele studentesti, acolo unde, cu totii stim, este mult mai greu de pastrat... ", a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, duminica seara, la Antena 3.Ministrul a explicat ca sunt multe universitati care doresc sa introduca prezenta fizica a studentilor, in mod alternativ."Sunt multe universitati care se pregatesc deja sa ia decizia de prezenta fizica alternativa a studentilor. Asta inseamna ca sunt universitati care organizeaza partea de curs online, iar partea de laboratoare, lucrari practice, proiecte, cu prezenta fizica. E importanta aceasta alternanta pentru a reduce la jumatate numarul de studenti din fiecare camin Semestrul are 14 saptamani si pot veni 7 saptamani prezenta online, alte 7 saptamani prezenta fizica, dupa care cealalta jumatate revine cu prezenta fizica. Cei care au fost cu prezenta fizica, trec in online. Acesta este sistemul pe care multe universitati il vor propune. Rugamintea mea a fost, catre colegii rectori, de a anunta cu cel putin o saptamana inainte modul in care va incepe semestrul doi pentru ca studentii sa aiba timp, multi vin din tara", a afirmat Sorin Cimpeanu.Cimpeanu a precizat ca semestrul al doilea incepe in una-doua saptamani, in cele mai multe universitati."Data de incepere in semestrul al doilea difera de la o universitate la alta, pana acum a inceput la o singura universitate, UMF din Targu Mures. Cele mai multe incep in 1-2 saptamani semestrul al doilea", a mai declarat Sorin Cimpeanu.