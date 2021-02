Ministrul Cimpeanu, dupa prima saptamana de scoala cu prezenta fizica: 290 de elevi infectati. Situatia nu este ingrijoratoare, din perspectiva epidemiologica

"Prima discutie a fost in 15 ianuarie, cand a aparut discutia cu inceperea scolilor cu prezenta fizica . Apoi a fost discutia din 2 februarie. La ambele discutii, expertii in epidemiologie, pentru ca ei sunt cei care ar trebui sa se pronunte, au considerat ca riscul este gestionabil. Desigur, riscul nu poate fi eliminat complet. Pentru ca, daca ar putea fi eliminat complet, se cheama ca am fi incheiat pandemia., cu precizarea ca infectarea s-a facut anterior inceperii scolii, deci factorul de prezenta fizica in scoala nu a fost o cauza pentru infectarile de saptamana trecuta. Sigur, va fi, alaturi de alte cauze, un factor pentru ceea ce vom avea saptamana care incepe maine", a declarat Sorin Cimpeanu, la Antena 3, duminica seara.Ministrul Educatiei a precizat ca rata de infectare cu virusul SARS CoV-2 in randul elevilor este una mica."Acesti 290 de elevi, din fericire asimptomatici sau cu forme foarte usoare, sunt 1 la 10.000, deci o rata de infectare mult inferioara ratei generale de infectare. Sunt 200 din 136.000 de clase. Din perspectiva epidemiologica, situatia nu este ingrijoratoare", a sustinut Cimpeanu.