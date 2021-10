Artistul care a ajutat o mamă să comunice situația aberantă dintr-o școală a Capitalei: ”Clasa unde învață copiii noștri nu a beneficiat de profesor de fizică”

Știrile despre școli fără profesori sau clase la care predau profesori suplinitori sunt obișnuite în România.

Totuși, astfel de situații au început să apară și în școlile din Capitală. Este cazul semnalat de un părinte al cărui copil nu face fizica, pentru că nu are cine să le predea, la aproape o lună de la deschiderea noului an școlar.

Mama copilului s-a adresat conducerii școlii, care, la rândul ei, a anunțat Inspectoratul.

În lipsa unei soluții, aceasta s-a gândit să semnaleze cazul unei voci mai puternice, lui Tudor Chirilă.

Acesta a postat mesajul, considerând că acesta arată problemele din sistemul de învățământ:

"Am primit meaajul de mai jos si am zis sa dau mai departe, pentru că el reflectă probleme sistemice."

"Sunt mama unui copil care este elev în cadrul scolii nr. 88 din capitală și vorbesc în numele mai multor părinți, ai căror copii – elevi în aceeași școală menționată – sunt privați de dreptul de a învăța și studia fizica.

De la începutul acestui an școlar, acestă clasă unde învață copiii noștri nu a beneficiat de profesor de fizică pe motiv ca școala nu dispune de personal didactic suficient pentru această disciplină.

Însă, din totalul de 4 clase de a 6-a, doar 2 au profesor la această materie, iar celelalte 2, alături de toate clasele de a 5-a nu au.

Aș dori să știu pe ce criterii legale s-a decis care clase (și implicit care copii) să aibă dreptul să studieze Fizica, și care nu. Este o discriminare evidentă, cel mai probabil întemeiată pe criterii preferențiale.

Am discutat cu doamna director a școlii, iar dumneaei ne-a comunicat că a anunțat inspectoratul și că „momentan nu nu poate face mai mult pentru că nu se angajează nimeni pe salarii mici.”

Suntem nelămuriti, consternați și revoltați în același timp dorim să aflăm ce demers putem întreprinde dar și suportul legal care ne-ar îndretăți să facem acest lucru, adresându-ne ministerului învățământului sau oricărei alte insituții abilitate pentru a rezolva aceasta problemă prin care copiii noștri sunt discriminați și privați de dreptul de a cunoaște o materie atât de importantă, de dreptul de o educație completă, așa cum au parte alți copii.

Știu că dumneavoastra sunteți în temă în multe aspecte în ceea ce privește educația, și sper că poate aveți și cunostinte juridice încât să ne îndrumați să demarăm o acțiune prin care sa le susținem dreptul copiilor noștri.

Orice informație și sprijin este binevenit în acest sens!", a scris părintele în mesajul adresat lui Tudor Chirilă.

Artistul l-a etichetat pe Radu Szekely, Secretar de Stat pentru Echitate si Egalitate de Șanse la Ministerul Educației, atunci când a postat apelul.

O soluție provizorie, un profesor de la țară care să vină în București

Radu Szekely a anunțat că a găsit o soluție, la scurt timp după ce i-a fost semnalată situația:

"Între timp, am primit deja o primă ofertă de la un profesor din țară, fezabilă poate cel puțin până la găsirea unui profesor în București:

Salutare! Chiar daca predau doar la clase de real si nu am luat nici clasa fiului meu de a 6-a, pot eu să fac 2 ore online pe săptămână cu acei copii fizică. Am IPad si pot desena, scrie, trasa ca pe tabla. Le pot pune materiale video, experimente. Am experiență, sunt membru in comisia națională de fizică, am fost cu loturi pana la concursuri internaționale.

Dacă acei copii si școala își dorește, eu nu vreau nimic, doar sa intre online cu mine 2 ore pe săptămână, lucru de care să se ocupe diriginții sau cine o vrea. Cred că va fi cu învățare", a scris secretarul de stat, într-un comentariu.

Cazul nu este unic

În comentarii sunt semnalate situații asemănătoare:

"Este o problemă generală. Multe școli au probleme cu profesorii de fizică și chimie. Sunt puțini profesori. Mulți dintre cei care mai predau sunt pensionari. Nu mai au chef, nu mai au răbdare, dar îi împinge nevoia. Am doi copii. Cel mare este deja în clasa a X-a. Nu a făcut în gimnaziu nici fizică, nici chimie. Profesori au fost, dar nu aveau chef să predea. Îmi amintesc și acum că singura lecție care i-a fost predată în clasa a opta la chimie a fost oxigenul. Meditațiile sunt singură soluție. Sistemul i-a abandonat."

"Chiar dacă au avut profesori de fizică și chimie nu au predat și copii nu au avut noțiunile de bază la finalul clasei a 8-a. Dar ce să vezi, vine liceul și acolo se cere la nivel destul de ridicat, chiar dacă testele predictive arătau că mai mult de 1/2 din clasa nu au noțiunile de bază, profesorii nu au luat în seama și au cerut și predat la nivel de liceu. Nu s-au străduit nicio clipă să le dea ei noțiunile și să înceapă să înțeleagă ceva! Deci ce să facem noi părinții, am găsit meditatori care să remedieze situația pe banii noștri și pe timpul copiilor! Ce vină are copilul meu care a fost la școală în cl. a 7 și a 8-a fără să învețe noțiunile elementare pentru că nu se preda! Rușine acestor profesori!"

"Și la școala 75 este aceeași problemă. Am primit același răspuns, nu sunt profesori."

"Nu există suficienți profi de matematică, fizică sau chimie. Sau TIC. Nici în rural, nici în București. Salariu mic, condiții de muncă precare."

"Criza necesarului de profesori de fizică nu este de ieri de azi, există de câțiva ani la nivel național și este foarte bine cunoscută. Din acest motiv, la nivelul școlilor se fac tot felul de compromisuri în dezavantajul elevilor, în încercarea de cârpi situația. Din moment ce nu s-a rezolvat absolut nimic în această privință în atâția ani, tragem concluzia că nu reprezintă o prioritate. Probabil într-o Românie Educată, fizica nu este importantă. La fel ca multe alte probleme din școli despre care ne-am plictisit, cum ar fi accesul la utilități, existența toaletelor, a produselor de bază de igienă, etc.

Probabil situațiile punctuale se vor rezolva tot cu ajutorul unor profesori cu suflet mare, care se vor oferi să ajute. Din tot sistemul de învățământ am cea mai mare încredere în oamenii care sfințesc locul și care fac ce pot cum pot, bazându-se pe forțele proprii. De mai sus, ajutorul vine mai greu și în funcție de cum bate vântul politic."

"Și la liceul unde învață băiatul meu, clasa a IX a, mate info nu au făcut ore pentru că NU AU PROFESOR.

Nu înțeleg cum e posibil așa ceva?!? Aceeași întrebare o pun și eu: dar celelalte clase?! Când se recuperează materia asta nepredată de 3 săptămâni, au și câte 3 ore într-o zi. Cine răspunde pentru asta?"

"E o problemă la nivel național cu profesorii de fizică. Lipsesc. Cine e capabil să devină profesor de fizică, este capabil să fie și medic, IT-ist sau inginer și nu e nici o motivație pentru această profesie atât de desconsiderată în aceste zile."

"Profesorii de fizică merg la Cotroceni la noi, în România"