Un colegiu din Cluj trece la invatamant online dupa ce 5 elevi din clase diferite au fost diagnosticati cu COVID-19

"Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj a aprobat in aceasta seara cateva modificari de scenarii privind functionarea unitatilor de invatamant din judet, ca urmare a schimbarii situatiei epidemiologice, la propunerea Inspectoratului Scolar Judetean Cluj si cu avizul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj. Astfel, ca urmare a aparitiei in aceasta dupa-masa a celui de al 5-lea caz de elev pozitiv in 3 clase diferite, se va aplica scenariul 3 de functionare in cazul Colegiului National "George Cosbuc", din Cluj-Napoca, incepand de maine, 30.09.2020. Gradinita cu program prelungit "Micul Print" Cluj-Napoca, va trece la scenariul 2, incepand cu data de 30.09.2020. Scoala Gimnaziala "Lia Manoliu" Cornesti, Com. Cornesti, judetul Cluj, va trece la scenariul 2, incepand cu data de 30.09.2020", se arata intr-un comunicat trimis, marti, de prefectul Mircea Abrudean.Potrivit sursei citate, evolutia epidemiologica in judet va fi evaluata constant de autoritati, iar modificarea scenariilor de functionare a unitatilor de invatamant, precum si alte masuri necesare pentru reducerea riscului de imbolnavire in randul comunitatii vor fi luate imediat ce situatia o va impune.