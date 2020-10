Colegiul National Gheorghe Sincai din Bucuresti intra in scenariul rosu

Numarul scolilor din Bucuresti care intra in scenariul rosu se apropie de 40, conform Digi 24 La nivel national, potrivit celei mai recente raportari a Ministerului Educatiei, erau in scenariul trei 378 de unitati de invatamant In urma cu o saptamana, un scandal a izbucnit intre reprezentantii Colegiului Gheorghe Sincai si Primaria Sectorului 4. Administratia scolii il acuza pe edil ca vrea sa ii bage in scenariul rosu pentru a putea face niste lucrari.De cealalta parte, Primaria Sectorului 4 reclama conducerea Colegiului "Gheorghe Sincai" la DSP si Inspectoratul Scolar. "Consideram neaparat necesara implicarea institutiilor sus-mentionate pentru identificarea corecta a situatiei, in vederea prevenirii unor cazuri similare, data fiind si reticenta conducerii unitatii de invatamant de a declara in timp real toate cazurile de COVID-19", aratau reprezentantii Primariei.Citeste si: