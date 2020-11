Comisia Europeana sustine ca trecerea la invatamantul online in Romania risca sa agraveze inegalitatile din educatie, deja existente

Competentele de baza

Monitorul analizeaza cum evolueaza educatia si formarea in UE si in statele sale membre.Referitor la situatia din Romania este aratat ca au fost depuse "unele eforturi pentru imbunatatirea calitatii educatiei si a ingrijirii prescolarilor si pentru consolidarea formarii initiale a cadrelor didactice".In pofida mai multor initiative, este necesara imbunatatirea competentelor digitale ale profesorilor, ale instructorilor si ale elevilor/ studentilor si este necesara asigurarea unei mai bune dotari a scolilor cu echipamente digitale.Un procent ridicat de tineri au un nivel inadecvat in ceea ce priveste competentele de baza. Asigurarea educatiei si formarii de calitate si relevante pentru piata muncii reprezinta in continuare o provocare majora.Contextul socio-economic afecteaza in mod semnificativ performantele elevilor/ studentilor, limitand rolul pe care il poate juca educatia ca garant al egalitatii de sanse. In pofida masurilor de atenuare a impactului pe care il are COVID-19 asupra educatiei, trecerea la invatamantul la distanta risca sa agraveze inegalitatile deja mari.Anul acesta, Monitorul se axeaza in special pe predarea si invatarea in era digitala.Criza provocata de noul coronavirus a demonstrat importanta solutiilor digitale pentru predare si invatare si a evidentiat punctele slabe existente.Comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, Mariya Gabriel, a declarat: "Sunt incantata de faptul ca educatia digitala este tema principala a Monitorului educatiei si formarii din acest an, raportul emblematic al Comisiei privind educatia in Europa. Consideram ca este necesar sa aducem schimbari profunde in educatia digitala si ne angajam sa sporim alfabetizarea digitala in Europa. Recent, Comisia a propus un pachet de initiative, inclusiv noul Plan de actiune pentru educatia digitala 2021-2027, care va consolida contributia educatiei si formarii la redresarea UE in urma crizei provocate de coronavirus si va contribui la construirea unei Europe digitale si ecologice".In ciuda investitiilor pe care statele membre le-au facut in ultimii ani in infrastructura digitala dedicata educatiei si formarii, persista disparitati mari, atat intre tari, cat si in interiorul lor.Citeste si: Un sindicat din Educatie cere spor de calculator pentru profesori. Argumentul dascalilor: sunt expusi la radiatii Contrar opiniei larg raspandite conform careia tinerii de astazi reprezinta o generatie de "nativi ai erei digitale", rezultatele sondajului indica faptul ca multi dintre ei nu-si dezvolta competentele digitale la un nivel suficient. In toate tarile care au facut obiectul anchetei, peste 15% din populatia de elevi dispun de competente digitale insuficiente. In plus, dovezile furnizate de OCDE indica faptul ca profesorii din invatamantul secundar inferior din tarile UE beneficiaza rareori de formare privind utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru predare si ca profesorii isi exprima nevoia puternica de dezvoltare profesionala in utilizarea competentelor TIC pentru predare.In evaluarea sa anuala a modului in care sistemele educationale din Uniunea Europeana abordeaza principalele provocari in materie de educatie, Comisia subliniaza progresele inregistrate in reducerea parasirii timpurii a scolii si cresterea participarii in toate sectoarele educatiei, incepand de la varsta prescolara si pana la invatamantul tertiar.Aproximativ o persoana din cinci, in varsta de 15 ani, demonstreaza un nivel de competenta la citire, matematica si stiinte care este insuficient pentru participarea deplina la mersul societatii. Avand in vedere impactul contextului socioeconomic asupra performantei elevilor in ceea ce priveste competentele de baza si digitale, este esential sa se abordeze dezavantajele in materie de educatie si formare si sa se reduca decalajul digital dintre elevi.Recunoscand faptul ca investitiile corespunzatoare in educatie contribuie la cresterea economica si la incluziunea sociala, statele membre ale UE au mentinut cheltuielile publice pentru educatie la aproximativ 10% din totalul cheltuielilor publice, conform celor mai recente date ale Monitorului.Monitorul educatiei si formarii analizeaza principalele provocari cu care se confrunta sistemele de educatie europene si prezinta politicile care pot imbunatati capacitatea de reactie a acestora fata de nevoile societale si ale pietei fortei de munca. Raportul cuprinde o comparatie intre tari, prezentand si 27 de rapoarte de tara aprofundate.Educatia ocupa in continuare un loc important pe agenda politica a UE. La 30 septembrie, Comisia a adoptat doua initiative care vor consolida contributia educatiei si formarii la redresarea UE in urma crizei provocate de coronavirus.Creionand o viziune asupra Spatiului european al educatiei care va prinde forma pana in 2025, Comisia a propus noi initiative, mai multe investitii si o cooperare mai stransa intre statele membre pentru a-i ajuta pe toti europenii, de toate varstele, sa beneficieze de oferta bogata pusa la dispozitie de UE in materie de educatie si formare. Comisia a adoptat, de asemenea, un nou Plan de actiune pentru educatia digitala, care reflecta invatamintele desprinse di criza provocata de coronavirus si schiteaza planul unui ecosistem educational digital de inalta performanta, cu competente digitale dezvoltate pentru transformarea digitala.Citeste si: Profesorii romani vor fi instruiti online cum sa predea cursuri online. Programul anuntat de Ministerul Educatiei