Consiliul Elevilor cere ministerelor sa ia masuri pentru fiscalizarea meditatiilor si sanctionarea profesorilor care nu declara venitul

"Din punct de vedere legal, conform art. 5, alin. (iv) din OMEN nr. 4831/2018, privind aprobarea codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar , cadrele didactice au datoria de a interzice orice activitati care genereaza coruptie, precum "meditatiile contra cost cu beneficiarii directi ai educatiei de la formatiunile de studiu la care este incadrat".Din pacate, multe cadre didactice nu respecta aceasta prevedere si organizeaza meditatii cu elevi de la clasa , fapt care genereaza un vadit conflict de interese. Avand in vedere toate aceste date, putem afirma cu certitudine faptul ca, in Romania, meditatiile reprezinta o adevarata industrie care, de cele mai multe ori, nu este controlata.Din acest motiv, Consiliul National al Elevilor solicita Ministerului Finantelor, Ministerului Educatiei, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei sa ia toate masurile care se impun pentru a garanta fiscalizarea tuturor meditatiilor si sanctionarea contraventionala a cadrelor didactice care nu declara aceste surse de venit", afirma reprezentantii elevilor intr-un comunicat.Ei invoca si date conform carora in 2007, in Romania, din 1276 de elevi respondenti, 27% primeau meditatii, iar un studiu din 2010 releva ca industria meditatiilor costa anual parintii elevilor din Romania peste 300 de milioane de euro pe an.Zece ani mai tarziu, in luna septembrie a anului 2020, un raport al Ministerului Educatiei si Cercetarii arata faptul ca 47% dintre elevii de clasa a VIII-a si 42% dintre elevii de clasa a XII-a merg in mod frecvent la activitati de pregatire suplimentara de tip meditatii. 6% dintre respondenti desfasoara aceste activitati zilnic, in timp ce 16% primesc meditatii de 2-3 ori pe saptamana.Potrivit Consiliului National al Elevilor, in anul 2019, numarul profesorilor care au declarat faptul ca obtin venituri suplimentare din meditatii a fost de 4135, ajungand la venituri declarate de peste 35 de milioane de lei. Raportat la numarul total de 172.600 de cadre didactice care profeseaza in Romania la acest moment, procentul celor care au declarat aceste venituri este de 2,39%."In ultimii ani, piata meditatiilor a crescut semnificativ, pana in punctul in care a ajuns sa fie o adevarata industrie. Nu putem inchide ochii in fata faptelor de coruptie care se petrec in sistemul educational. Nedeclararea unor venituri reprezinta evaziune fiscala.Or, daca dascalii a caror atitudine reprezinta un reper moral pentru generatii intregi de elevi recurg la astfel de practici, inseamna ca orice speranta de a avea un sistem educational performant, construit pe valori sanatoase, este sortita esecului. Nu cred ca asa ar trebui sa arate lucrurile, daca ne dorim cu adevarat ca generatiile viitoare sa inteleaga ca noi toti avem datoria de a respecta legea si de a ne indeplini indatoririle", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor.