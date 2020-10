Demisie in cazul scandalului adolescentilor amendati pentru ca se aflau in curtea scolii: "Au ajuns sa ia copiii cu duba doar ca sa scape unii de mine"

Directorul Scolii 29 Constanta, Ion-Denys Ciorogaru, a demisionat. Anuntul a fost facut chiar de dascal pe contul sau de Facebook si confirmat luni, 5 octombrie, de seful Inspectoratului Scolar Judetean, Sorin Mihai, potrivit Adevarul "Am considerat ca aceasta noua reclamatie, dupa ce am fost reclamat de mai multe ori la CNCD, minister, ISJ , instanta, Curtea de Conturi etc, are legatura strict cu persoana mea. Daca acum au ajuns sa ia copiii cu duba, sa amendeze scoala ... doar ca sa scapede mine? Am ales ... si mi-am depus demisia!", a scris directorul Scolii 29.Ion-Denys Ciorogaru relateaza si controlul efectuat vineri, 2 octombrie (in aceeasi zi in care cei opt adolescenti au fost amendati), de catre politisti la unitatea scolara."Vineri domnii politisti au venit, m-au amenintat cu amenzi ... nu au fost interesati de situatia semnalata de mine, nu au solicitat inregistrarile video. Au verificat doar hartii pe care afirmau ca nu le avem dar ... le aveam, au spus ca sunt expirate desi nu erau ... au cerut butoane de panica la efractie.Efractia in scoala, nu e cand nu e nimeni in scoala? Daca da? Cine apasa butonul? Au cerut sa avem acces la sala de materiale cu inchidere bazata pe cod pin nu cu cheie, cand i-am intrebat la ce? Au ridicat din umeri! Cand i-am intrebat daca e vorba de materialele de curatenie ... au zis ca probabil da".In seara zilei de 2 octombrie, opt adolescenti de clasa a IX-a au fost ridicati de Politie, dusi la sectie si amendati cu cate 250 de lei, deoarece se aflau in curtea Scolii 29.