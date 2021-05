Copiii ar putea sa nu mai poarte masca in curtea scolii. In ce conditii se poate renunta la aceasta

Cimpeanu a mentionat ca in Bucuresti s-a decis purtarea mastii intr-un perimetru de 50 de metri fata de scoala, dar nu in curtea unitatii de invatamant."Se poate renunta, conform HG, la obligativitatea purtarii mastii de protectie in curtea scolilor cu conditia evitarii aglomerarilor. Aglomerarile pot fi evitate prin solicitarea pe care Ministerul Educatiei a facut-o catre toate scolile de a pastra programul decalat, deci inclusiv decalarea pauzelor. La nivelul Municipiului Bucuresti s-a luat acea decizie de purtare a mastii intr-un perimetru de 50 de metri fata de scoala, dar nu in curtea scolii. Este vorba de evitarea unor aglomerari create de parinti atunci cand isi aduc sau cand isi iau copii de la scoala. In curtea scolii, lucrurile raman la latitudinea conducerii fiecarei scoli , care poate decide programul decalat, deci evitarea aglomerarilor, sau nu", a explicat ministrul Educatiei, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca, daca scoala poate asigura un program decalat, se renunta la obligativitatea mastii in curtea scolii, iar daca nu se poate organiza acest orar, in asa fel incat sa evite aglomerarile, nu se va renunta la masca de protectie.Vineri, ministrul Educatiei declara ca, din aceasta saptamana, in exteriorul unitatilor de invatamant, in spatii deschise, se poate renunta la obligativitatea purtarii mastii de protectie, dar se pastreaza regula pauzelor decalate pentru a se evita aglomerarile.Sambata, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a stabilit ca, in jurul unitatilor de invatamant, pe o raza de 50 de metri, unde exista "potential" de aglomerare la venire si la plecare, se va purta masca de protectie sanitara de catre care vor stationa in acel perimetru.