Situatie ciudata la inceput de an scolar. Copiii, condusi in clase cu sfoara

Clopotelul care anunta pauza nu mai suna pentru ca elevii nu mai incep orele in acelasi timp, programul fiind diferit, astfel incat sa se evite aglomeratia."E primul nostru copil si singurul si va imaginati, mi-as fi dorit sa fiu alaturi de ea", a declarat un parinte pentru stirileprotv Mai mult decat atat, copiii au fost dusi in clase de profesori cu sfoara. Fiecare copil a apucat de o sfoara, pozitionati la un metru distanta unul fata de celalalt, in sir indian, potivit sursei citate.Cei mici nu au voie sa aduca pachet de acasa, doar apa. Prima lectie a fost una predata in premiera, si anume cum sa se protejeze de COVID-19 si cum sa fie responsabili."Sunt dezamagita de ce am gasit. Nu e aceeasi atmosfera. Lipsesc imbratisarile, ceilalti colegi, tot ce era inainte, cand ieseam, cand nu aveam mastile astea", a declarat o eleva de liceu, dupa ce a observat ca doar jumatate dintre colegii ei participa la ore fizic, restul intrand online.La Scoala Cambridge, elevii au primit un cadou. O trusa cu masti, manusi, dezinfectant si un ghid.In total, 2 milioane 800 de mii de elevi si peste 200 de mii de dascali au inceput anul scolar in plina pandemie.