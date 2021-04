Tulpina britanica afecteaza grav copii sub 10 ani: "Cei cu boli cronice sunt fragili in fata raspunsului la infectie"

Potrivit acesteia, printre copiii infectati sunt si copii cu boli cronice, care sunt "fragili" in fata bolii provocate de noul coronavirus. Ea subliniaza importanta masurilor de protectie sanitara in scoli si in activitatile in care sunt implicati copii."Practic o parte dintre acesti copii sunt cu comorbiditati, pot sa sufere de boli cronice imunodeprimante care sa ii faca fragili in fata raspunsului la infectia COVID. O parte nu au astfel de comorbiditati. Ca grupe de varsta, sunt grupele pana in 10 ani afectate", a afirmat medicul Andreea Moldovan duminica, intr-o conferinta de presa.Aceasta a subliniat importanta respectarii masurilor sanitare in desfasurarea activitatilor comune in care sunt implicati copii. Ceea ce am observat la aceasta tulpina noua, din Marea Britanie , este faptul ca afecteaza mai mult varstele mici, spre deosebire de tulpina initiala si faptul ca se transmite mult mai usor, astfel incat acele focare care cuprind o familie intreaga si nu doar anumiti membri ai familiei sunt mai mult decat reale. Toate aceste activitati scolare sau activitati in comun ale copiilor trebuie sa fie supravegheate cu maxima atentie si cu foarte mare grija pentru ca, in primul rand, reprezinta un risc si pentru copii daca nu se respecta acele masuri pe care noi le-am pus la punct si le-am pus la dispozitia colegilor din sistem, iar pe de alta parte sa ne gandim ca in spatele copiilor stau parinti, bunici, alte rude, deci clar este un moment de atentie din toate punctele de vedere", a adaugat medicul.