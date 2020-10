Sapte cazuri de coronavirus la sapte unitati de invatamant din Sectorul 4 al Capitalei: Cinci elevi, un prescolar si un cadru didactic

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Primaria Sectorului 4 a dispus in regim de urgenta, masuri de dezinfectie a sapte unitati de invatamant de pe raza Sectorului 4, dupa ce in cursul zilei de astazi, 6.10.2020, alte 7 persoane (5 elevi, un prescolar si un cadru didactic) au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2", informeaza Primaria Sectorului 4, intr-un comunicat de presa.Aceste unitati de invatamant sunt urmatoarele:- Gradinita "Martisor" (un prescolar a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2),- Colegiul National de Arte "Dinu Lipatti" (un elev a fost confirmat pozitiv),- Scoala Gimnaziala "George Bacovia" (un elev a fost confirmat pozitiv),- Scoala Gimnaziala Nr. 113 (un elev a fost confirmat pozitiv),- Scoala Gimnaziala Nr. 96 (un elev a fost confirmat pozitiv),- Scoala Gimnaziala Nr. 165 (un elev a fost confirmat pozitiv),- Seminarul Teologic Liceal Ortodox (un cadru didactic a fost confirmat pozitiv).Masurile au fost dispuse, impreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si cu Directia de Sanatate Publica Bucuresti, in baza ordinului nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-COV-2, potrivit caruia:"La aparitia intr-o clasa din unitatea de invatamant a unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-COV-2, se suspenda cursurile clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile".