Covasna: Sapte unitati scolare au intrat in scenariul rosu

Potrivit sefului ISJ Covasna, Kiss Imre, scenariul rosu a fost aplicat la Liceul teoretic "Mikes Kelemen" din Sfantu Gheorghe, la Liceul tehnologic "Puskas Tivadar" si structurile apartinatoare "Kos Karoly" si Scoala Postliceala Sanitara din Sfantu Gheorghe, dar si la Scoala Speciala Gimnaziala din Olteni, unitati scolare in care mai multi elevi si un cadru didactic au fost diagnosticati cu COVID-19.De asemenea, scenariul rosu a fost aplicat si la Gradinita si Scoala Gimnaziala din comuna Dalnic, localitate in care in ultimele 14 zile s-a inregistrat o medie de peste 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori.Seful ISJ a precizat ca, din cei aproximativ 20 de elevi ale caror rezultate au iesit pozitive, 16 sunt de la Centrul de Plasament din Olteni si au fost depistati in urma testarilor periodice pe care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna le realizeaza din doua in doua saptamani in toate structurile apartinatoare.Kiss Imre a precizat ca dascalul, elevii confirmati pozitiv si persoanele care au fost in contact direct cu acestia vor sta obligatoriu in carantina timp de 14 zile.Totodata, incepand de luni, 87 de unitati de invatamant din judetul Covasna isi vor desfasura activitatea in scenariul galben, printre acestea numarandu-se toate scolile si gradinitele din municipiul Sfantu Gheorghe, iar in scenariul verde au ramas 209 de institutii de invatamant.In prima saptamana de scoala, la nivelul judetului Covasna nu a fost nicio unitate de invatamant in scenariul rosu, 220 de institutii incepand activitatea in scenariul verde si alte 83 in cel galben.