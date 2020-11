Cum fenteaza o invatatoare din Constanta orele online: "Este o situatie care ar fi hilara, daca nu ar fi trista"

Un subterfugiu

Multi dintre profesorii din judetul Constanta au urmat cursuri , au fost inventivi si au gasit solutii frumoase pentru a continua invatarea alaturi de elevi . Sunt insa si situatii neplacute, in care cadrele didactice parca vor sa pacaleasca sistemul, la limita dintre legal si moral, scrie Cuget Liber "Este o situatie care ar fi hilara, daca nu ar fi trista. Un parinte mi-a solicitat sa ma interesez cu privire la situatia unui cadru didactic despre care ne-a spus ca nu desfasoara lectii online. In momentul in care am solicitat unitatilor de invatamant sa ne transmita situatia despre cum deruleaza fiecare cadru didactic activitatile online, respectivul cadru didactic a declarat ca va avea numai activitati de invatare sincron. Insa, se pare ca este subterfugiu", a declarat inspectorul scolar general, prof. Sorin Mihai pentru sursa citata.Potrivit acestuia, invatatoarea a gasit o solutie in care sa fie acoperita si sa para ca isi desfasoara orele online, normal."Pe platforma educationala pe care o are la dispozitie unitatea de invatamant aparea de fiecare data comunicarea video, o sesiune Meet cu elevii. Pe raportul disponibil in platforma se vede minutul la care a inceput activitatea de invatare sincron si minutul la care se finalizeaza. Insa, discutand in continuare cu parintele, am aflat o situatie care pentru mine a fost socanta. Cadrul didactic respectiv deschide o sesiune online video, dar nu deschide nici camera video, nici microfonul, foloseste chat-ul acelei sesiuni pentru a comunica cu elevii. Legal, este o activitate de invatare online sincron. Moral, trageti dumneavoastra concluziile", a povestit seful ISJ Constanta.Acesta a subliniat ca interactiunea cu elevii trebuie sa fie si video si audio si ca motivul invocat de cadrul didactic este cel legat de GDPR, prelucrarea datelor cu caracter personal."Cu precadere, mai ales in asemenea situatii, s-ar impune, din punctul meu de vedere, o atitudine didactica, sa tinem legatura cu elevul, sa ne simta mult mai aproape. Este un subterfugiu gasit de invatatoare. Incercam sa comunicam cu ea si sa gasim o solutie. Are anumite temeri pe care nu stiu daca le poate justifica. Important este, in primul rand, sa avem activitati de invatare sincron, care sa presupuna o anumita empatizare cu elevii, care sa ne vada, sa ne auda, sa putem sa comunicam cu ei si sa simta ca profesorul le este alaturi", a precizat prof. Sorin Mihai.Inspectorul scolar general a mai anuntat ca vor fi demarate, in scurt timp, inspectiile la ore. Acestea se vor desfasura online, cu inspectorul scolar conectat la platforma educationala si la lectie, cu acordul directorului unitatii de invatamant si al cadrului didactic.Citeste si: VIDEO Un student s-a urcat intr-un copac, la 8 metri inaltime, ca sa aiba internet pentru cursul online