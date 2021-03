Invatator din Iasi, inregistrat terorizand elevi de clasa a II-a: "Briana, te ia mama dracului!". Ce sanctiune ridicola a primit

Un parinte a plasat un dispozitiv de inregistrat in ghiozdan

O fata, palmuita de invatator

Invatatorul, pe nume Constantin Serban , este membru PNL si ar fi tinut in brate de partid, arata 7 iasi.ro . In urma unei anchete, el a primit doar o observatie scrisa din partea inspectoratului scolar."Briana, te ia mama dracului... Briana, treci mai departe...(POC! - zgomot de lovitura). Unde te uiti!... Tare! (... ) Briana, de la inceput! Alta lenesa. Citeste de la inceput!!! (planset de copil)", se aude in inregistrarea audio postata de presa locala. Unul dintre parinti a reusit sa plaseze in ghiozdanul copilului sau, elev la clasa a II-a, un dispozitiv cu ajutorul caruia a inregistrat lectiile sustinute de invatatorul Constantin Serban intr-o zi de scoala. Inregistrarile realizate intr-o singura zi, aleasa de parinte la intamplare, surprind expresii jignitoare, amenintari si chiar gesturi violente ale invatatorului."Ba tu n-ai treaba, maica-ta... nu ai caiete, nu ai carti... si tie iti trebuie papuci cu role, ma? Esti un obraznic, ma! Iti spun sa te tunzi, decat papuci cu role mai bine tunde-te ba! Tunde-te! Tu auzi sa te tunzi? Ce programare, ma, ma duc acolo si ma tund! Ce, tu esti cucoana Manda sa te programezi? Ia loc! Da-ti aia din cap! Mai bine iti cumpara camasa! Mai taci mai din gura, te-ai invatat ca o tata. Barbatii vorbesc mai putin. Si nevasta-mea cand vine acasa toca toca!!! (urla tare), mai noteaza 7iasi.ro La sfarsitul lunii decembrie a anului trecut , Inspectoratul Scolar Judetean anunta rezultatele anchetei desfasurate la Scoala Gimnaziala nr. 28 "Mihai Codreanu", declansata urmare a acuzatiilor venite din partea unei mame, care a aratat ca fiica sa, eleva in clasa a II-a, a fost palmuita de invatatorul Serban si numita "butoi", de fata cu ceilalti colegi. "Observatie scrisa" a fost sanctiunea aplicata de ISJ lui Serban.Totodata, institutia recomanda transferul elevei la o alta clasa, impotriva protestelor venite din partea mamei.