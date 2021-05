Cum incep copiii scoala dupa vacanta de Paste. Cazurile in care nu se tine cont de rata de incidenta

Cum se intorc copiii la scoala

Gradinita - 5 mai

Clasele pregatitoare, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a - 5 mai

Casele a VIII-a, a XII-a, a XIII -a si ultima clasa din invatamantul profesional - 10 mai

Prezenta fizica la scoala in functie de rata de incidenta

Cazurile in care nu se tine cont de rata de incidenta

Cand incepe vacanta de vara

Gradinita si invatamant prescolar - 25 iunie

Clasa a XIII-a - 11 iunie

Clasa a XII-a/ a XIII-a - 4 iunie

Examenele finale

Bacalaureatul incepe in 28 iunie, iar ultima proba este pe 1 iulie.

Evaluarea Nationala incepe in 22 iunie si ultima proba este in 25 iunie.

Calendar Evaluare Nationala (clasa a VII-a)

07 - 11 iunie 2021 - Inscrierea la evaluarea nationala

11 iunie 2021 - Incheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021 - Limba si literatura romana - proba scrisa

24 iunie 2021 - Matematica - proba scrisa

25 iunie 2021 - Limba si literatura materna - proba scrisa

29 iunie 2021 - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 14:00)

29 iunie 2021 - Depunerea contestatiilor intre orele 16:00 - 19:00

30 iunie 2021 - Depunerea contestatiilor intre orele 08:00 - 12:00

30 iunie - 4 iulie 2021 - Solutionarea contestatiilor

4 iulie 2021 - Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor

Calendar Bacalaureat (clasa a XII-a)

31 mai - 4 iunie 2021 - Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

28 iunie 2021 - Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa

29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa

30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa

1 iulie 2021 - Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa

5 iulie 2021- Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12: 00 si depunerea contestatiilor in intervalul orar 12:00 - 18: 00

6-9 iulie 2021 - Solutionarea contestatiilor

9 iulie 2021 - Afisarea rezultatelor finale

Scenariile privind prezenta fizica la scoala in functie de rata de incidenta s-au redus la doua in conditiile in care niciun judet nu mai este in scenariul rosu. Sorin Cimpeanu , ministrul Educatiei, a anuntat ca in localitatile care au o rata de incidenta sub 1 la mia de locuitori toti copiii merg la scoala, dar lucrurile se schimba in cazul in care incidenta este mai mare de aceasta valoare. Astfel, daca cifra depaseste 1 la mia de locuitori, se duc fizic la scoala doar copiii de gradinita, cei din clasele primare (I-IV) si clasa pregatitoare "Miercuri, 5 mai, revin la scoala toti elevii, cu exceptia elevilor din clasele terminale. Am redus numarul de scenarii la doua: pragul de 1 la mie rata de infectare face diferenta intre scenariul verde, in care toti elevii vin la scoala, de la gradinita pana la invatamant liceal, cu prezenta fizica, 1731 de localitati.Iar in scenariul 2: rata de infectare de peste 1 la mie, situatie in care se gasesc 1450 de localitati. In acest scenariu vor veni la scoala cu prezenta fizica, miercuri, 5 mai, copiii din gradinite, elevii din clasele I - IV, plus clasa pregatitoare", a declarat Sorin Cimpeanu.Ministrul Educatiei a anuntat si ca vor exista doua categorii de elevi care vor merge la scoala indiferent daca incidenta este mai mica sau mai mare de 1 la mia de locuitori. Este vorba despre elevii din invatamantul special si de cei care sunt in clasele terminale."Vor veni la scoala, indiferent de clasa si de scenariu, aceasta este o noutate, un lucru imbucurator, toti cei 27.750 de elevi din invatamantul special. Este vorba de elevi care au nevoie de stimulare psihomotrica, polisenzoriala, de servicii de logopedie, de kinetoterapie, de lucruri care nu pot fi asigurate nici online si nici acasa. Acestia vor reveni in data de 5 mai", a anuntat Sorin Cimpeanu.Referitor la orele de recuperare, toti copiii inscrisi in programul de ore remediale le vor face fizic, indiferent de scenariu, fiind exceptate doar localitatile carantinate.Vacanta de vara incepe oficial in 26 iunie si se termina in 12 septembrie, astfel ca elevii vor avea o vacanta de 79 de zile.