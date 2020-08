Cum privesc copiii, parintii si profesorii inceperea noului an scolar: "Autoritatile n-au nimic concret. N-au venit nici macar cu o idee asupra unui plan"

Cum vad profesorii si elevii inceperea noului an scolar

Planul inexistent de incepere a scolilor

Accesul la dispozitive digitale si internet - un privilegiu

Foto: Unsplash

Lipsa profesorilor in scoli

Cursurile de digitalizare in randul profesorilor

Riscul abandonului scolar

Foto: Unsplash

Mesajul profesorilor si al elevilor pentru Ministerul Educatiei

Context

In momentul de fata, exista trei scenarii de deschidere a scolilor din 14 septembrie propuse de reprezentanti ai Ministerului Educatiei si ai Sanatatii: doua sub-scenarii hibride, un scenariu de revenire integrala la scoala si altul de ore exclusiv online. Insa acestea se afla doar la stadiul de propuneri.Din acest motiv, atat elevii, cat si profesorii sunt ingrijoritati de faptul ca nu stiu cum se vor desfasura cursurile in toamna anului 2020. Reprezentanti ai asociatiilor elevilor si profesori au explicat pentru Ziare.com care sunt temerile lor referitoare la incertitudinea sub care se asterne inceperea noului an scolar.Alexandru Radulescu, presedintele Asociatiei Elevilor Bucuresti-Ilfov sustine ca exista doua scenarii care pot fi fezabile, daca autoritatile se vor ocupa de investitii si de asigurarea tuturor normelor igienico-sanitare., declara acesta.Profesoara Cristina Tunegaru considera ca directorii scolilor ar trebui sa respecte indicatiile Ministerului Educatiei si sa se formeze clase cu 15 elevi , care sa poata veni la scoala in conditii de siguranta.Pentru a fi posibil acest lucru, este nevoie de angajarea mai multor profesori, care sa suplineasca cererea crescuta in cazul aplicarii unui scenariu hibrid. In acelasi timp, scolile ar avea nevoie spatii in care elevii sa poata invata., adauga profesoara.Autoritatile nu au prezentat inca un plan pentru inceperea scolii, in contextul in care scoala incepe in mai putin de o luna si jumatate., sustine presedintele Asociatiei Elevilor Bucuresti-llfov.Aceeasi temere apare si in randul profesorilor., sustine profesoara Cristina Tunegaru.Pentru ca fiecare elev sa aiba acces la educatie in mod egal, trebuie sa aiba un dispozitiv conectat la internet pentru a putea accesa orele online, arata specialistii., sustine presedintele Asociatiei Elevilor Bucuresti-Ilfov.Ministerul Educatiei a anuntat ca va oferi tablete pentru 250.000 de elevi, insa, reprezentantii Asociatiilor Elevilor atrag atentia asupra faptului ca acest numar este de 3 ori mai mare, si anume, de 900.000 de elevi care nu au acces la predarea la distanta, potrivit unui sondaj IRES , sustine profesoara Tunegaru.In plus, aceasta adauga faptul ca este vorba de 250.000 de dispozitive care vor ajunge la copii, dar n-au ajuns si s-ar putea ca in septembrie, sa nu aiba tabletele nici cei 250.000 de elevi vizati., adauga profesoara.Citeste si: Ministrul Educatiei anunta ca 10 septembrie este data limita la care vor ajunge tabletele la elevi Cristina Tunegaru sustine ca trebuie sa se ia masuri deoarece nu putem astepta pana in septembrie adoptarea unor solutii. ", adauga Tunegaru.Profesoara mai sustine faptul ca in sensul formarii profesorilor, nu exista niciun fel de coordonare nationala., adauga TunegaruCristina Tunegaru mai sustine ca scoala in sistemul online va creste rata abandonului scolar in randul elevilor., sustine profesoara.Cristina Tunegaru transmite e ultimul moment in care inca putem sa luam cateva decizii concrete, astfel incat, sa nu avem un an scolar compromis sa nu afectam toate generatiile., adauga profesoara., declara Alexandru Radulescu, presedintele Asociatiei Elevilor Bucuresti-Ilfov.Luni, 3 august, reprezentantii Asociatilor Elevilor din tara au protestat in fata Guvernului. A fost un protest manifestat pentru nemultumirile legate de inceperea noului an scolar.Citeste si: Protest al elevilor in fata Guvernului: Vor ca autoritatile sa prezinte un plan concret privind anul scolar 2020-2021 In acest constext, Nelu Tataru , ministrul Sanatatii a fost intrebat cum vede deschiderea anului scolar daca se va mentine evolutia pandemiei: " Ludovic Orban , intrebat de jurnalisti cand anume vor anunta oficial care este scenariul in care se va deschide scoala pe 14 septembrie 2020, a raspuns: "Atunci cand vom avea toate datele necesare pentru a furniza o informare corecta, care saIn urma cu cateva zile, presedintele Klaus Iohannis a spus ca este de parere ca ar fi complicat ca in Romania sa existe doar scoala online si totul se indreapta spre un scenariu mixt., a mai spus Iohannis.Ministerul Educatiei nu a oferit o reactie pana la publicarea acestui articol.