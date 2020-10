Cum se invata in Romania, dincolo de informatiile prapastioase. Statistica oficiala cu scenariile in care se afla toate scolile din tara

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Astfel, 12.307 de scoli functioneaza in scenariul verde, 4.971 sunt in scenariul galben, iar 378 in cel rosu."Joi, 8 octombrie, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene (inclusiv ISMB ), se inregistreaza urmatoarea situatie:- 12.307 unitati de invatamant in Scenariul 1 (S1): participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara.- 4.971 de unitati de invatamant in Scenariul 2 (S2). Acesta presupune participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, respectiv revenirea partiala (prin rotatie de una-doua saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.- 378 de unitati de invatamant in Scenariul 3 (S3), care implica participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online.Dintre cele 378 de scoli, doar 179 figureaza in acest scenariu din cauza cazurilor de COVID-19 inregistrate. Diferenta de 199 de unitati de invatamant rezulta ca urmare a ratei de incidenta a cazurilor din localitatea in care acestea functioneaza si/sau a infrastructurii scolare/scoli in care se executa diverse lucrari de reabilitare", transmite Ministerul Educatiei si Cercetarii.