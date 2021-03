Noi precizari ale Ministerului Educatiei in privinta functionarii scolilor in scenariul rosu: Maximum 15 elevi pentru clasa a VIII-a si 17 pentru liceu

Potrivit instructiunii, in cazul functionarii unitatii de invatamant preuniversitar in scenariul rosu , pentru elevii claselor a VIII-a, a XII-a, XIII-a, precum si pentru elevii din clasele terminale din invatamantul profesional si postliceal, raportat la articolul 63 din Legea Educatiei nationale nr. 1/2011, activitatile didactice se vor realiza cu prezenta fizica a maximum 15 elevi pe clasa pentru gimnaziu /clasa a VIII-a si maximum 17 elevi pe clasa pentru clasele terminale din invatamantul liceal, profesional si postliceal."Actele normative nu impun restrictii numerice pentru invatamantul prescolar si invatamantul primar organizat in scoli care functioneaza in scenariul rosu", se arata in instructiune.Documentul mai prevede ca pentru elevii claselor a VIII-a, a XII-a/XIII, precum si pentru elevii din clasele terminale din invatamantul profesional si postliceal care nu participa fizic la cursuri indiferent de motiv, unitatea de invatamant preuniversitar este obligata sa asigure organizarea activitatilor de predare-invatare- evaluare online, iar elevii sa participe la acestea. Astfel, conducerile unitatilor de invatamant vor identifica, adaptat fiecarei situatii, solutii adecvate pentru asigurarea procesului educational online.Potrivit sursei citate, prezenta fizica in scopul participarii la orele remediale este permisa in toate unitatile de invatamant care organizeaza cel putin o grupa de invatamant remedial, pentru toti elevii care solicita acest lucru prin inscrierea in programul de ore remediale (din toate clasele si in toate scolile indiferente de scenariul in care functioneaza, cu exceptia celor situate in localitatile carantinate).