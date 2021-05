Ce presupune revenirea elevilor la scoala in Bucuresti. Saptamana viitoare incidenta ar trebui sa scada sub 1%

Profesori: "Scolile sunt pregatite"

Federatia Parintilor: "Scoala e un mediu sigur"

Invatamantul online - un fiasco 100%

Teoretic, o intoarcere a copiilor la clase ar putea fi discutata saptamana viitoare, iar specialistii in Educatie sunt de parere ca desi mai sunt doar doua luni de scoala pana la vacanta de vara, elevii ar putea recupera serios din materie daca scoala se va face in format traditional.Asta mai ales in contextul in care invatamantul online si-a demonstrat limitarile, elevii din mediul rural fiind privati de o educatie de calitate."Scolile au fost pregatite si dupa ce s-a declansat pandemia, in perioada de inceput. S-a demonstrat ca scoala este un mediu sigur, unde sunt reguli clare care au fost respectate si de catre copii, si de catre cadrele didactice si de catre parinti. Copiii pierd foarte mult, scoala nu inseamna numai faptul ca vii intr-o unitate de invatamant , inseamna si socializare, copilul intra in contact si cu alti copii, si cu cadrele didactice", a explicat pentru Ziare.com Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor in Educatie Spiru Haret.Potrivit acestuia, cele doua luni de scoala fizica pana la vara ar putea ajuta elevii sa recupereze mai repede materia decat ar face-o in sistem online."S-a demonstrat ca in invatamantul online este greu sa mentii atentia copiilor o perioada indelungata. Peste un anumit numar de minute e o problema sa fie atent pe un anumit subiect, mai ales ca nu sunt intr-un mediu in care sa fie anumite reguli si au manifestari diverse. Unii nu pot fi controlati, altfel te manifestezi in scoala, altfel acasa", a completat Marius Nistor.Si reprezentantii parintilor incurajeaza revenirea elevilor la scoala si ca nu li se pare normal ca in contextul noilor masuri de relaxare scolile sa ramana deschise doar pentru anumite categorii de elevi si nu pentru pentru toti, indiferent de anul de studiu."Noi am sustinut ca si in momentul in care incidenta este pana in 1.5 la mie, nu doar sub 1 la mie, ideal ar fi ca toti copiii sa mearga la scoala, cu atat mai mult cu cat actualmente la nivel de tara sunt foarte multe localitati unde incidenta este spre zero la mie si copiii pot merge in siguranta la scoala", a declarat pentru Ziare.com si Gabriel Chicioreanu, secretarul general al Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti."E nevoie sa parcurga macar o parte din materie in sala de curs. In unitatile de invatamant se pastreaza distantarea sociala, cat de cat, si se respecta aceste reguli de pastrare a pandemiei. Ieri si azi, copiii s-au dus in format fizic sa sustina acele simulari de evaluare nationala desi au fost in online. Sa se gandeasca autoritatile cum este sa duci dintr-o data copilul la scoala pentru a sustine un examen in fata profesorului", a completat reprezentantul parintilor.Si acesta e de parere ca invatamantul online si-a aratat limitele."Invatamantul la distanta in mediul rural a fost un fiasco spre 100%. In lunile ianuarie-februarie, jumatate din scolile din tara nici macar nu aveau tablete. Invatamantul online in mediul rural a fost un esec aproape in totalitate", a declarat Chicioreanu."Cu investitii suficiente din partea autoritatilor locale si din partea Ministerului Educatiei s-a demonstrat ca elevul este mai in siguranta in scoala decat acasa. Speram ca va scadea rata incidentei sub 1, astfel incat sa putem sa incepem scoala in format traditional, fata in fata, in totalitate. Referitor la Bucuresti, un lucru foarte bun e faptul ca multi s-au vaccinat si e in primul loc in clasament din aceasta perspectiva", a conchis sindicalistul Marius Nistor.