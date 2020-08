Cum se vor desfasura orele in cazul celor trei scenarii pentru noul an scolar 2020-2021: Rosu, galben si verde

Scenariul verde

Certitudinea pe care o avem in momentul acesta este ca scoala va incepe pe data de 14 septembrie pentru elevii din invatamantul preuniversitar . Anuntul a fost facut de presedintele Klaus Iohannis miercuri.Decizia a fost luata la Cotroceni, intr-o sedinta la care alaturi de seful statului au participat premierul, mai multi ministri si seful DSU. Inceperea scolii inseamna ca majoritatea elevilor vor fi prezenti fizic in clase. Sunt in dezbatere trei scenarii, iar deciziile finale vor fi luate de autoritatile locale.Cele trei mari scenarii sunt stabilite in functie de numarul de cazuri noi din ultimele 14 zile la mia de locuitori, anunta Digi 24. Este varianta cea mai optimista, cea in care mai putin de o persoana la mia de locuitori este depistata cu COVID-19, in ultimele 14 zile.Potrivit presedintelui Klaus Iohannis, Capitala se afla in acest scenariu, ceea ce inseamna ca elevii din Bucuresti vor putea merge la scoala.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a explicat la Antena3 ca , in cazul scenariului verde, in care este prevazut ca toti copiii sa mearga la scoala, acest lucru este obligatoriu, nu optional."Atat timp cat nu exista niciun pericol, nu vad de ce nu trebuie sa isi trimita parintele copilul la scoala. Decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta este luata impreuna cu DSP. Deci daca de acolo se spune ca nu exista niciun pericol, nu vad de ce nu ar participa la cursuri elevii", a afirmat Anisie.Scenariul galben, cel privind un risc mediu, presupune intre 1 si 3 persoane detectate pozitiv cu noul coronavirus la mia de locuitori, in ultimele 14 zile.In acest caz, prioritate sa mearga la scoala vor avea prescolarii, elevii din clasele 0-4, dar si elevii din anii terminali.Restul claselor vor face ore online, insa vor merge si la scoala, prin rotatie.Scenariul rosu, considerat de avarie, inseamna ca intr-o localitate sunt mai mult de trei persoane depistate pozitiv la mia de locuitori in ultimele 14 zile. In acest caz, scoala se inchide de tot, iar orele se vor face online.Klaus Iohannis a dat asigurari ca in prezent, doar 50 de localitati din Romania s-ar incadra la scenariul rosu, iar in scenariul "galben", cateva sute.Scenariile se vor actualiza permanent, in functie de situatia epidemiologica locala. Pentru fiecare judet, Comitetul pentru Situatii de Urgenta, la propunerea scolii si a Inspectoratului Scolar, va decide daca elevii vor merge la scoala sau vor invata online.