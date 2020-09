Cum va incepe scoala, in functie de judet. Ministrul Educatiei a prezentat situatia unitatilor de invatamant: unde va fi scenariul rosu

Conform datelor transmise de News.ro si asa cum rezulta si din statistica prezentata de Ministrul Educatiei, in cele mai multe localitati anul scolar incepe cu elevii in banci. Situatii deosebite se inregistreaza in Galati, unde copiii incep scoala printre schele si muncitori.Si in Timis, intr-o singura scoala, la Timisoara, copiii vor invata online din cauza lucrarilor de renovare neterminate. In Prahova, zece cadre didactice au cerut pensionarea anticipata, de teama imbolnavirii de COVID-19. La Valcea, zece scoli au optat pentru scoala in sistem mixt, din cauza lipsei de spatiu.Sapte scoli din judetul Arad incep noul an scolar in scenariul rosu.Dintr-un total de 159 de unitati de invatamant din judetul Arad, sapte vor deschide anul scolar online, in scenariul rosu. Alte 28 vor functiona dupa scenariul galben, alte 10 dupa scenariul verde-galben, iar una dupa scenariul galben-rosu.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a adoptat scenariile pentru debutul noului an scolar."Se aproba scenariile de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatile de invatamant prescolar si scolar din judetul Arad, avizate de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020", se arata in hotararea CJSU.Potrvit aceste hotarari, 7 unitati de invatamant vor deschide anul scolar in scenariul rosu, 28 in scenariul galben, 10 in scenariul verde-galben si una in scenariul galben - rosu. Restul, pana la 159 vor functiona in scenariul verde.Cele 7 unitati de invatamant care vor functiona online, in scenariul rosu sunt: Liceul Tehnologic Chisineu Cris, Scoala Gimnaziala "Cristian Herbei" Varadia de Mures, Scoala Gimnaziala "Cheorghe Groza" Moneasa, Scoala Gimnaziala "Stefan Cicio Pop" Conop, Scoala Gimnaziala Dezna, Scoala Gimnaziala Plescuta, Scoala Gimnaziala Taut.- Bihor: Cele mai multe unitati scolare incep cursurile cu elevii in clase. In 18 localitati s-a adoptat scenariul galbenMajoritatea scolilor din judetul Bihor deschid anul scolar conform scenariului verde, in doar 18 localitati fiind decisa aplicarea scenariului galben. Autoritatile din judet avanseaza ideea unui scenariu "verde deschis", in care sa faca ore online doar copiii care au probleme de sanatate sau care provin din familii in care exista persoane cu astfel de probleme."Judetul Bihor va deschide pe culoarea verde in cea mai mare parte din judet, adica cu toti copiii in clasa . Mai avem un scenariu verde deschis, in care copiii vor fi prezenti in clasa si cei care din anumite motive nu vor putea sa fie prezenti la cursuri (...) vor putea fi prezenti la cursuri in varianta online. Si mai avem cateva comunitati la aceasta ora in scenariul galben", a anuntat, joi, prefectul judetul Bihor, Dumitru Tiplea.Acesta a precizat ca este vorba despre 18 localitati in care scoala va incepe conform scenariului galben: Bulz, Pocola, Tulca, Magesti, Tetchea, Remetea, Sannicolau Roman, Causel, Ceica, Cefa, Tauteu, Vadu Crisului, Dragesti, Hidiselu de Sus, Brusturi, Husasau de Tinca, Draganesti si Cabesti."Aceste localitati vor fi in acest scenariu timp de o saptamana, iar saptamanal vom veni intr-o sedinta a CJSU si vom lua o hotarare cu privire la fiecare comunitate in functie de evolutia epidemiologica", a precizat prefectul de Bihor.El a susbliniat ca in judet nu exista "scenarii rosii" cu privire la unitatile de invatamant.a- Buzau: 97 de unitati scolare vor incepe cursurile in scenariul galben, restul in cel verdeUn numar de 97 de unitati scolare din judetul Buzau vor incepe cursurile in scenariul galben, iar restul de 387 in cel verde. Nicio institutie de invatamant nu se va afla in scenariul rosu, dupa ce a fost recalculata rata de infectare, fiind eliminate cazurile de COVID-19 din focare inchise.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocat, joi, de prefectul judetului Buzau, Leonard Dimian, a decis cum se vor desfasura cursurile incepand de luni, in unitatile scolare din judet.Astfel, potrivit hotararii adoptate de membrii CJSU, in cele 484 de unitati scolare si prescolare din judetul Buzau vor exista urmatoarele scenarii: 387 de unitati de invatamant in scenariul verde; 97 de unitati de invatamant in scenariul galben. Nicio unitate de invatamant in scenariul rosu.Decizia a fost luata dupa ce Institutul National de Sanatate Publica a raspuns solicitarii transmise de catre DSP Buzau si a dat posibilitatea recalcularii ratei de infectare in fiecare comuna din judet, eliminand numarul de cazuri de imbolnaviri de COVID-19 ce provin din focare inchise. In aceste conditii, nicio localitate buzoiana nu se afla in scenariul rosu.Cu toate acestea, prefectul judetului Buzau atrage atentia ca incidenta cazurilor de COVID-19 este intr-o continua dinamica, iar programul adoptat joi poate suferi modificari in functie de situatia epidemiologica inregistrata."Pun accent pe o comunicare eficienta intre Directia de Sanatate Publica si Inspectoratul Scolar si, mai ales, cu unitatile de invatamant. Pana acum s-au desfasurat controale in scoli, iar de saptamana viitoare vor incepe si inspectiile sanitare pentru a verifica respectarea masurilor de protectie. Ne indreptam atentia catre aceste masuri de protectie si catre conditiile igienico-sanitare astfel incat sa se poata desfasura activitatile scolare in siguranta atat pentru elevi , cat si pentru cadrele didactice si, indirect, pentru noi toti", a transmis prefectul judetului Buzau, Leonard Dimian.Potrivit Prefecturii, pana luni cand va debuta noul an scolar fiecare unitate de invatamant, prin intermediul educatorilor, invatatorilor, profesorilor ebuie sa ia legatura cu elevii si parintii si sa le explice modul in care trebuie sa se prezinte de luni la scoli si gradinite.- Cluj: 317 scoli au adoptat primul scenariu pentru inceperea anului scolar, 98 au ales scenariul doi, iar in opt unitati elevii vor invata exclusiv onlineIn opt unitati de invatamant din judetul Cluj elevii vor invata exclusiv online, 98 de scoli au optat pentru scenariul doi, iar prezenta fizica a tuturor elevilor va fi realizata in 317 de unitati de invatamant, a anuntat, joi, Prefectura Cluj.Prefectura Cluj a anuntat ca, din totalul de 423 de unitati scolare existente la nivelul judetului, 317 au adoptat Scenariul 1 privind inceperea anului de invatamant, adica cu participarea zilnica a tuturor elevilor in scoli cu respectarea tuturor normelor de protectie.Scenariul 2 a fost ales de 98 de unitati de invatamant. Acesta prevede participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si revenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea tuturor normelor de protectie.Prefectura a mai transmis ca in opt unitati de invatamant din judetul Cluj cursurile vor fi exclusiv online. Acestea sunt Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" Campia Turzii (imobilul se afla in reparatii), Scoala Gimnaziala Aghiresu, Gradinita cu program normal Leghia din comuna Aghieresu, Gradinita cu program normal Ticu-Colonie din comuna Aghiresu, Scoala Gimnaziala Aghiresu, Scoala primara Bagara, comuna Aghiresu, Scoala primara Macau, comuna Aghiresu deoarece aici rata incidentei este de peste 3 si Liceul Teoretic "Horea, Closca si Crisan", care este o unitate privata.Scenariile de functionare a unitatilor de invatamant din judetul Cluj se vor actualiza pe parcursul anului scolar, saptamanal, sau ori de cate ori este nevoie conform prevederilor legale, a mai transmis Prefectura Cluj.- Dambovita: Peste jumatate dintre unitatile de invatamant din judet deschid anul scolar in scenariul galben. Cinci scoli incep cursurile exclusiv onlineAnul scolar se deschide conform scenariului galben in majoritatea unitatilor de invatamant din judetul Dambovita, conform deciziei adoptate, joi, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. In judet, cinci unitati de invatamant, intre care un liceu si doua scoli postliceale cu profil sanitar, vor organiza inca de la debutul anului scolar cursuri exclusiv online, conform scenariului rosu.Potrivit Hotararii nr. 24 din 10 septembrie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita, in judet 68 de unitati de invatamant deschid anul scolar conform scenariului 1, cel verde, 80 de scoli, gradinite si licee incep anul scolar dupa scenariul 2, cel galben, in timp ce cinci unitati didactice vor incepe anul scolar 2020-2021 facand exclusiv cursuri online.Astfel, Scoala Gimnaziala din localitatea Gura Foii, Scoala Primara Motaieni, Colegiul National "Nicolae Titulescu" Pucioasa, Scoala Postliceala FEG Targoviste si Scoala Postliceala Sanitara "Christiana" Targoviste vor face cursuri exclusiv online.In ceea ce priveste situatia celor doua unitati de invatamant postliceal, decizia luata de CSJU Dambovita se regaseste si in alte judete. Aceasta decizie are in vedere faptul ca astfel de unitati scolare desfasoara cursuri inclusiv in spitale, iar avand in vedere actuala situatie epidemiologica acest lucru reprezinta un risc.- Galati: In localitatea Surluhui, incadrata in scenariul rosu, copiii vor incepe scoala in sistem hibrid, dupa ce DSP a recomandat acest lucru/ La Rediu, copiii vor invata printre schele si muncitoriPrefectul judetului Galati, Gabriel Avramescu, anunta ca elevii din localitatea Suhurlui, aflata in scenariul rosu, cu o rata de infectare de 5 cazuri la mia de locuitori, ar urma sa invete in scenariul galben, in sistem hibrid, Directia de Sanatate Publica recomandand acest lucru.Potrivit prefectului de Galati, Gabriel Avramescu, localitatea Suhurlui era in scenariul rosu, conform datelor INSP, insa DSP Galati a recomandat ca elevii sa nu ramana acasa si sa invete online, ci sa mearga la scoala in sistem hibrid, unitatea de invatamant fiind pregatita pentru a-si primi copiii."La Suhurlui, desi s-a spus initial ca elevii vor incepe cursurile scolare urmand scenariul rosu (exclusiv online), Directia de Sanatate Publica Galati recomanda scenariul galben (prezenta la clasa a elevilor prin rotatie). Unitatea de invatamant arata foarte bine, iar administratia performanta de aici arata implicare fata de nevoile comunitatii", a declarat joi, prefectul de Galati.Avramescu a adaugat ca a fost joi si in localitatea Rediu unde a constatat ca elevii vor invata printre schele si muncitori: "In localitatea Rediu, reparatiile la unitatea scolara nu au fost finalizate, copiii urmand sa frecventeze cursurile printre schele si muncitori. Astazi ne vom adresa Primariei si Ministerului Dezvoltarii pentru a lamuri motivele intarzierii acestor lucrari".Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati se va intruni joi dupa-amiaza pentru a definitive scenariile dupa care vor incepe scolile din judet, la 14 septembrie.In Galati, conform INSP, doar localitatea Suhurlui ar fi in scenariul rosu, sapte localitati ar fi pe scenariul galben, cu sistem de invatare hibrid, atat cu copii acasa, care vor invata de pe tableta, cat si cu elevi in banci, iar restul sunt in scenariul verde. Localitatile care depasesc 1/1000 sunt Targu Bujor, Cuza Voda, Piscu, Schela, Tulucesti, Valea Maruluisi Vanatori.In municipiul Galati, rata de infectare cu noul coronavirus este sub unu la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca scolile se vor deschide cu obligatia directorilor de a le asigura copiilor distanta fizica de cel putin un metru si jumatate intre banci, necesara reducerii riscurilor de infectare.- O scoala din judetul Hunedoara va incepe cursurile in scenariul rosu/ 65 de unitati de invatamant deschid anul scolar in scenariul verde si 56 in cel galbenComitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a adoptat, joi, hotararea privind aprobarea scenariilor de deschidere a noului an scolar, astfel ca doar o unitate de invatamant va functiona in scenariul rosu, alte 56 in cel galben, iar 65 in scenariul verde."Potrivit informatiilor primite de la Directia de Sanatate Publica si de la Inspectoratul Scolar Judetean s-a hotarat ca: din cele 122 unitati de invatamant din judetul Hunedoara, 65 vor incepe scoala in Scenariul VERDE (prezenta in clase), 56 scoli vor incepe anul scolar in Scenariul GALBEN (sistem mixt: prezenta la scoala si cursuri online) iar o unitate de invatamant (Scoala gimnaziala din comuna Valisoara) se afla in scenariul ROSU si nu va incepe deocamdata cursurile", se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturii Hunedoara.Decizia membrilor CJSU. Hunedoara a fost luata, in principal in functie de situatia epidemiologica din fiecare localitate dar si de deciziile directorilor unitatilor de invatamant care au hotarat forma de prezenta pe care o vor aplica, in functie de numarul de locuri din clase, de numarul de elevi sau de cadre didactice."Elevii din judetul nostru trebuie sa fie in siguranta atat la scoala cat si in afara ei. Datoria noastra este sa le asiguram cele mai bune conditii! O atentie marita trebuie acordata activitatii cantinelor, a chioscurilor de interior sau din apropierea scolilor, a salubritatii si a transportului urban si interurban", a declarat Vasilica Poteca, prefectul judetului Hunedoara.Hotararea CJSU adoptata joi intra in vigoare incepand cu 14 septembrie 2020.- In Mures, doua unitati scolare vor incepe cursurile exclusiv online, conform scenariului rosu; 35 dupa cel galben si 148 dupa cel verdeDoua unitati scolare din judetul Mures, din care una privata, vor incepe cursurile exclusiv online, conform scenariului rosu, 35 dupa cel galben si 148 vor deschide anul scolar in scenariul verde.In urma hotararilor luate, joi, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Mures, scenariile de incepere a anului scolar pentru cele 167 de unitati de invatamant publice (cu personalitate juridica) sunt: 134 de unitati de invatamant au optat pentru scenariul 1 (verde), care presupune participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie; 32 de unitati de invatamant au optat pentru scenariul 2 (galben sau hibrid), care presupune participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si revenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, iar o unitate de invatamant va incepe cursurile in scenariul 3 (rosu), care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online.Prefectura Mures a transmis ca, in ceea ce priveste unitatile private de invatamant din judet, 14 unitati au optat pentru scenariul 1 (verde), 3 unitati au ales scenariul 2 (hibrid), iar o unitate a ales sa desfasoare cursurile strict in regim online.In analiza si propunerea scenariilor, consiliile de administratie au luat in calcul situatia epidemiologica din localitate (comunicata de catre DSP Mures) si capacitatea infrastructurii existente de a asigura distantarea fizica si respectarea tuturor normelor de protectie sanitara. In functie de evolutia situatiei epidemiologice, toti factorii implicati in gestionarea actului de invatamant, cu sprijinul DSP Mures si al CJSU Mures, vor putea sa modifice scenariul de functionare pentru a-i proteja pe elevi si prescolari.Prefectul judetului Mures, Mara Toganel, a apreciat efortul depus de reprezentantii unitatilor de invatamant, primariile din judetul Mures si consiliile de administratie in elaborarea si propunerea scenariilor pentru inceperea noului an scolar."Dupa organizarea in conditii de siguranta sanitara a examenelor de Bacalaureat si Evaluare Nationala, iata ca buna colaborare si faptul ca am actionat unitar ne aduce noi vesti bune. Asa cum legea ne cere, judetul Mures are scenariile de incepere a anului scolar aprobate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu avizul ISJ Mures si DSP Mures. Le transmit multumirile mele tuturor celor care s-au implicat activ in pregatirea inceperii anului scolar si am convingerea ca vom reusi sa ne adaptam la o scoala altfel decat o stiam pana acum. Putem face acest lucru doar printr-o actiune comuna, uniti de un singur obiectiv: binele copiilor nostri", a spus Mara Toganel, citata intr-un comunicat al Prefecturii.- Prahova: Peste 60 la suta dintre unitatile de invatamant deschid anul scolar cu elevii in banci/ Zece cadre didactice au cerut pensionarea anticipata, de teama imbolnaviriiPeste 60 la suta dintre scolile din Prahova deschid anul scolar cu elevii in banci, conform datelor transmise joi de catre autoritatile din judet. In doua localitati aflate in asa-numita "zona rosie", dar si in trei scoli postliceale cu profil sanitar din Ploiesti, scoala incepe exclusiv online. Zece cadre didactice din judetul Prahova au intocmit dosare de pensionare anticipata, decizia fiind luata din cauza riscului de imbolnavire cu COVID-19.Cele mai multe dintre unitatile de invatamant din judetul Prahova vor incepe anul scolar cu elevii in banci.Astfel, dintre cele 647 de unitati scolare de stat, private si postliceale din Prahova, 415 vor incepe anul scolar in scenariul 1 "verde", insemnand 64% dintre scoli, 223 de unitati didactice vor incepe anul scolar in scenariul "galben", in timp ce noua vor incepe anul scolar in scenariul 3 "rosu"."In urma analizei DSP Prahova, au fost scoase din scenariul "rosu" unitatile de invatamant din Boldesti-Scaeni si Filipestii de Targ, intrucat rata mare de infectare este determinata de focare existente aici, dar care sunt izolate si nu au legatura cu transmiterea comunitara. Prin urmare, a fost propusa de catre DSP si aprobata in cadrul CJSU varianta 2 de lucru, cea a scenariului galben", a transmis joi Prefectura Prahova.In cele doua localitati cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori, Starchiojd si Talea, exista posibilitatea folosirii tabletelor, acestea fiind primite in urma licitatiei desfasurate de ONAC. De asemenea, cele doua comune au semnat de internet, au precizat autoritatile"Prahova fiind in regiunea Sud Muntenia a fost lotul 7. Lotul 7 a trecut de licitatie si avem promisiunea ca pana luni vom primi de la Minister din acest lot 6.348 de tablete. Necesarul ar fi undeva pe la 15.000 de tablete pe tot judetul. Deci se asigura cam 40%", a precizat seful ISJ Prahova, Constantin Pisau.In ceea ce priveste stocurile de masti, elevii vor trebui sa vina cu ele de acasa, intrucat scolile nu pot asigura masti faciale de protectie pentru toti elevii, insa fiecare unitate are un "stoc tampon" pentru elevii care pierd, uita sau deterioreaza masca.Seful ISJ Prahova a tinut sa precizeze ca nu se solicita parintilor bani pentru masti, dezinfectanti sau alte materiale si a recomandat scolilor sa scoata din salile de clasa mobilierul care nu este necesar, astfel incat sa se poata pastra distantarea fizica dintre elevi.De asemenea, zece cadre didactice din judet aflate in pragul pensionarii au grabit decizia de a iesi la pensie din cauza pandemiei."Si maine o sa avem un Consiliul de Administratie la Inspectoratului Scolar unde vom aviza inca trei de cereri. Per total, nu au fost foarte multe, nu pot sa va dau o cifra exacta dar nu au fost mai mult de 10 cereri de pensionare anticipata datorita situatiei pandemice", a declarat joi, intr-o conferinta de presa, inspectorul scolar general al judetului Prahova, Constantin Pisau.Acesta a precizat ca profesorii care s-au pensionat anticipat au fost inlocuiti cu candidati care au sustinut examenul de titularizare "Astazi, nu cred ca mai sunt posturi neocupate. Mai sunt cateva scoli care au ore, dar nu posturi intregi, ore care se in etapa urmatoare se vor ocupa cu concurs la nivel de unitate, de catre catre suplinitori", a mai explicat seful Inspectoratului scolar Prahova.- Sibiu: 12 unitati de invatamant au adoptat scenariul rosu pentru inceperea anului scolar, inclusv trei licee din Sibiu, desi municipiul nu este in zona rosie - DOCUMENTComitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu a stabilit, joi, scenariile dupa care vor incepe anul scolar unitatile din judet. Cele mai multe au ales scenariul verde, dar in multe locuri acesta a fost adaptat i iferite variante. 12 unitati de invatamant au adoptat scenariul rosu pentru inceperea anului scolar, inclusv trei licee din Sibiu, desi municipiul nu este in zona rosie."Astazi, 10 septembrie a.c. a avut loc Sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia s-a prezentat situatia epidemiologica la nivelul judetului Sibiu de catre Directia de Sanatate Publica Sibiu, iar Inspectoratul Scolar Judetean a prezentat situatia privind scenariile pentru fiecare unitate de invatamant pentru inceputul de an scolar 2020-2021. In urma celor prezentate, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea nr. 43/10.09.2020 care prevede urmatoarele: La data de 14.09.2020 in toate unitatile/institutiile de invatamant din judetul Sibiu are loc deschiderea anului scolar 2020 - 2021", a transmis, joi Prefctura Sibiu, printr-un comunicat de presa.Unitatile/institutiile de invatamant vor relua cursurile scolare in functie de urmatoarele scenarii de functionare:Scenariul 1: participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.Scenariul 2: participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si revenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.Scenariul 3: participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online."Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu, in baza situatiei epidemiologice si rata incidentei cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate in parte calculata de Directia de Sanatate Publica Sibiu si a propunerii efectuate de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu, va analiza si aproba saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, prin hotarare, scenariul in care va functiona fiecare unitate de invatamant in parte", a mai transmis Prefectura.Potrivit deciziei adoptate de catre CJSU, cele mai multe unitati scolare din judet au ales scenariul verde, insa in multe locuri acesta a fost adaptat."Pentru clasele cu invatamant special ore de dimineata. Pentru clasele de elevi cu efective pana in 20 elevi orele se vor desfasura dimineata. Pentru clasele cu efective mari intre 20 - 32 elevi, orele se vor desfasura pe grupe, o grupa dimineata, o grupa dupa - amiaza, prin rotatie saptamanala", este decizia CA de la Liceul de Industrie Alimentara din Sibiu."Clasele a XI si a XII vor merge zilnic la scoala. Clasele a IX si a X-a vor fi impartite in cate doua grupe si vor veni la scoala alternativ, cate o saptamana fiecare", este decizia CA de la Liceul Energetic, desi unitatea este incadrata in Scenariul 1."Clasele a noua, a zecea si a unsprezecea vor functiona in regim hibrid, pe grupe, cu prezenta fizica partiala a elevilor si a cadrelor didactice si online, prin rotatie, la doua saptamani, conform normelor privind instituirea de masuri sanitare si de protectie in unitatea scolara in perioada pandemiei COVID-19, recomandate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii. Pentru invatamantul primar, orele vor fi de 45 de minute cu 10 min pauza, la nivelul de invatamant gimnazial si liceal orele se vor desfasura in sistem modular, cu durata 90 de minute si 10 minute pauza", este decizia Colegiului National Octavian Goga, de asemenea incadrat in Scenariul verde.De asemenea, 12 unitati de invatamant au adoptat scenariul rosu pentru inceperea anului scolar, inclusv trei licee din Sibiu, desi municipiul nu este in zona rosie.Celelalte unitati in scenariul rosu sunt di meidul rural, inclusiv din localitatile unde incidenta este mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile.- Suceava: Trei unitati de invatamant vor deschide anul scolar in scenariul rosu, iar peste 180 in cel galben/ Restul vor functiona dupa scenariul verdeTrei unitati de invatamant din judetul Suceava vor deschide anul scolar pe baza scenariului rosu, iar alte peste 180 vor functiona, pentru inceput, in scenariul galben. In total, in judetul Suceava sunt 729 de unitati scolare in sistemul public si 16 particulare.Potrivit Prefecturii Suceava, joi a avut loc o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pentru prezentarea si aprobarea scenariului de functionare pentru fiecare unitate de invatamant din judet.Conform informarii prezentate de inspectorul scolar general Grigore Bocanci, din cele 729 de unitati de invatamant din sistemul public - cu personalitate juridica sau structuri arondate - 547 (113 unitati de invatamant cu personalitate juridica si 434 structuri arondate) vor adopta scenariul 1 (verde), 179 (95 unitati de invatamant cu personalitate juridica si 84 struturi arondate) vor functiona in scenariul 2 (galben), iar 3 (doua unitati de invatamant cu personalitate juridica si o structura arondata) in scenariul 3 (rosu).In hotarare se arata ca dupa scenariul rosu vor functiona Scoala Gimnaziala Cioncanesti, Colegiul National "Nicu Gane" din Falticeni (scenariu mix: galben si rosu), Scoala Gimnaziala "Ion Cranga" Suceava.Din cele 16 unitati de invatamant particulare, 7 vor activa in scenariul 1 (verde) si 9 in scenariul 2 (galben)."In ceea ce priveste cazurile confirmate pozitiv pana in acest moment, din randul personalului didactic si nedidactic din cadrul unor unitati de invatamant din judetul Suceava, reprezentantii DSP Suceava si Inspectoratului Scolar Judetean au precizat ca au analizat temeinic scenariile de organizare si desfasurare a cursurilor propuse de unitatile de invatamant in cauza si ca acestea sunt scenarii viabile si realiste, fiind luate toate masurile necesare pentru ca procesul educativ sa poata fi inceput in conditii de maxima siguranta pentru beneficiarii primari ai dreptului la invatura si intreg personalul din cadrul unitatilor de invatamant", arata Prefectura, intr-o informare transmisa joi dupa-amiaza.Conform Hotararii CJSU, Directia de Sanatate Publica Suceava va informa zilnic Inspectoratul Scolar Judetean, respectiv Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati.De asemenea Inspectoratul Scolar Judetean Suceava va transmite unitatilor scolare din judet statisticile referitoare la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, pentru stabilirea scenariului de functionare. Scenariile de functionare se vor actualiza saptamanal sau ori de cate ori este nevoie.In cadrul sedintei, directorul executiv al DSP Suceava, dr. Dinu Sadean, a precizat ca evolutia numarului de rezultate pozitive la testarea SARS-CoV-2 in judetul Suceava din ultimele 24 de ore se poate justifica prin numarul semnificativ de rezultate pozitive inregistrate la familiile carantinate la domiciliul unor persoane care au fost deja confirmate pozitiv, dar si prin faptul ca persoanele care au dorit sa plece la munca in afara tarii si-au efectuat testari de rutina, neavand simptome, unele fiind depistate pozitiv la Covid-19. De asemenea din loturile de sportivi care s-au testat in vederea inscrierii in competitii, unii, desi asimptomatici, au fost depistati ca fiind infectati cu Covid-19.In contextul evolutiei pandemiei la nivel national si al cresterii, in judet, a numarului de cazuri de persoane confirmate pozitiv Covid-19 in ultimele 24 ore, la finalul sedintei, prefectul Alexandru Moldovan a solicitat intensificarea actiunilor preventive si de control."Raportat la situatia concreta existenta la nivelul judetului Suceava, unde au fost semnalate unele nerespectari ale masurilor preventive, cum ar fi distantarea fizica, folosirea mastii de protectie si numarul de participanti la diferite evenimente private, prefectul judetului face un apel la populatie, avertizand ca momentul actual este unul crucial pentru a stopa un al doilea val si ca, in lipsa respectarii regulilor sanitare mult mai putin decat in alte circumstante, s-ar putea reveni la o situatie similara lunilor martie-aprilie, cand contagierea cu coronavirus s-a raspandit necontrolat. Situatia existenta la nivel judetean ridica ingrijorare si in contextul climatic actual, in ultima perioada fiind vorba de temperaturi ridicate, existand asadar posibilitatea petrecerii timpului liber in exterior, unde rata infectarilor este de 20 de ori mai scazuta decat in spatiile inchise, conform studiilor efectuate", mai arata Prefectura Suceava.In judetul Suceava, in ultimele 24 de ore au fost raportate 54 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus.- Teleorman: Noua unitati de invatamant, incadrate in scenariul rosu pentru deschiderea anului scolar. Cele mai multe scoli functioneaza in scenariul verdeDoua treimi dintre unitatile de invatamant din judetul Teleorman vor deschide anul scolar, luni, cu elevii prezenti in clase, conform unei decizii a autoritatilor locale. Doar noua unitati didactice deschid anul scolar organizand cursurile online, informeaza Inspectoratul Scolar Teleorman."Scenariul 1, care presupune participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, a fost avizat pentru 89 de unitati de invatamant din judet. Scenariul 2, care presupune participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si revenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, a fost avizat pentru un numar de 43 de unitati de invatamant din judet", transmite, joi, Inspectoratul Scolar Teleorman.Scenariul 3 - asa numitul scenariu rosu - care implica participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online a fost aprobat pentru noua unitati de invatamant, pentru o perioada determinata. Unitatile de invatamant din Teleorman care vor functiona dupa acest scenariu sunt: Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman, Clubul Copiilor Zimnicea, Gradinita cu program prelungit nr. 6 Alexandria, Gradinita cu program prelungit nr. 7 Alexandria, Scoala Gimnaziala "Al. Colfescu" Alexandria, Scoala Gimnaziala nr. 7 Alexandria, Colegiul National "Al.I. Cuza" Alexandria, Scoala Postliceala Sanitara Alexandria si Scoala Gimnaziala "Mircea cel Batran" Turnu Magurele.Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman subliniaza ca aceste scenarii nu vor fi valabile tot anul scolar, ci se vor actualiza permanent, in functie de situatia epidemiologica locala.- O unitate de invatamant din Timisoara, singura din judetul Timis care incepe anul scolar online, din cauza unor lucrari/ 251 de unitati de invatamant vor functiona in scenariul galben, restul in cel verdeComitetul pentru Situatii de Urgenta Timis a decis ca, din cele 600 de unitati de invatamant din judet, 348 vor incepe in scenariul verde, 251 vor incepe in scenariul galben si una singura, din Timisoara, va incepe in scenariul rosu, insa din cauza unor lucrari nefinalizate la cladire."Conform Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in judetul Timis, un numar de 348 de scoli si gradinite vor incepe anul scolar in scenariul verde, un numar de 251 scoli si gradinite vor incepe scoala in scenariul galben si o singura scoala va incepe in scenariul rosu. Astfel, in municipiul Timisoara 29 scoli si gradinite vor incepe anul scolar in scenariul verde, 96 in scenariul galben si 1 in scenariul rosu. In scenariul rosu cu desfasurarea cursurilor complet on-line - va functiona Centrul de Resurse si Asistenta Educationala Speranta din Timisoara, unde nu s-au finalizat lucrarile de reabilitare a claselor. La nivelul municipiului Lugoj toate cele 31 de unuitati - scoli si gradinite - vor incepe anul scolar in scenariul galben", se arata intr-un comunicat de presa, de joi al Prefecturii Timis.In ceea ce priveste orasele din judetul Timis, la Buzias toate scolile si gradinitele incep anul scolar in scenariul verde; la Ciacova, toate incep in scenariul verde; la Deta 3 unitati scolare incep anul scolar in scenariul verde si doua in scenariul galben; la Faget vor functiona 9 unitati scolare in scenariul verde si 6 in scenariul galben; la Jimbolia, trei unitati scolare vor functiona in scenariul verde si 2 in scenariul galben; la Recas 7 unitati scolare vor incepe anul scolar in scenariul verde si una in scenariul galben; la Sannicolau Mare - 3 unitati scolare vor incepe anul scolar in scenariul verde si 6 in scenariul galbenIn mediul rural, 277 scoli si gradinite din judetul Timis vor incepe anul scolar in scenariul verde si 107 in scenariul galben.Scenariul verde presupune desfasurarea cursurilor cu prezenta elevilor la scoala; Scenariul galben presupune desfasurarea cursurilor cu prezenta partial fizica a elevilor la cursuri, cu exceptia claselor VIII si XII; Scenariul rosu presupune desfasurarea cursurilor on linePrevederile Hotararii CJSU devin obligatorii incepand cu data de 14 septembrie, iar o data la 7 zile Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta reevalueaza situatia unitatilor de invatamant din judet.- Valcea: Zece unitati de invatamant care sunt situate in localitati cu rata mica de infectare si s-ar fi incadrat in scenariul verde au optat pentru scoala in sistem mixt, din cauza lipsei de spatiuCele mai multe dintre unitatile de invatamant din judetul Valcea vor deschide anul scolar 2020-2021 conform scenariului verde, cu totii elevii in banci. Exceptie fac zece unitati de invatamant care sunt situate in localitati cu rata mica de infectare si care, desi s-ar fi incadrat in scenariul verde, au optat pentru scoala in sistem mixt, din cauza lipsei de spatiu. La nivelul judetului nu exista scoli care sa se incadreze in scenariul rosu.Conform unei decizii adoptate, joi, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, 41 dintre cele 120 de unitati scolare cu personalitate juridica din acest judet vor deschide anul scolar dupa scenariul galben, conform caruia merg zilnic la scoala elevii din invatamantul primar si cei din clasele a VII-a si XII-a, ceilalti urmand a participa la cursuri fizic prin rotatie.Cursurile se vor desfasura astfel in scolile din localitatile Ramnicu Valcea, Babeni, Baile Govora, Galicea, Golesti, Mihaesti, Muereasca, Ocnele Mari, Olanu, Pausesti Otasau, Roesti, Slatioara, Stoenesti si Tomsani."Celelalte unitati de invatamant vor functiona du scenariul verde cu toti prescolarii si elevii zilnic la scoala, mai putin 10 unitati de invatamant - Scoala Barbatesti, Soala Caineni, Liceul Brezoi, cele doua scoli din Costesti, cele patru unitati scolare din Dragasani si Liceul Horezu care, desi se incadreaza dupa incidenta cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la scenariul verde, au optat pentru sistemul mixt, (fata in fata si hibrid), din lipsa de spatiu pentru asigurarea distantarii fizice a elevilor", informeaza Prefectura Valcea intr-un comunicat dat publicitatii joi dupa-amiaza.