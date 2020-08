Cum va incepe scoala in Sectorul 4 din Bucuresti: "Suntem intr-o situatie de cod galben"

"Pana in acest moment, nu avem niste norme exacte de la Ministerul Sanatatii. Am trimis acest draft absolut tuturor organelor statului pentru ca nu este normal intr-o asemenea situatie sa criticam pe nimeni", a declarat Daniel Baluta.Regulamentul prevede care sunt circuitele esentiale de intrare si iesire in unitatile scolare, procedura care trebuie urmata in momentul in care se identifica un copil cu simptome de COVID-19, cand este cazul sa se inchida o scoala si, mai mult decat atat, reglementarea abordarilor pentru fiecare cod (verde, galben si rosu)."Astazi, avand in vedere regulamentele pe care le avem in vigoare, suntem intr-o situatie de cod galben, nu neaparat din cauza infectiilor cu Sars-Cov-2 care sunt destul de ridicate in Bucuresti dar, din cauza spatiilor pe care il avem disponibil in crese, gradinite si in scoli ", a mai spus primarul.Primarul explica care sunt cele doua versiuni de lucru alternative: prima varianta este aceea in care toti elevii vor veni la scoala in fiecare zi, timpul alocat unei ore fiind de 30 de minute, iar pauza de 10 minute. A doua varianta este cea hibrida, care presupune ca intr-o saptamana sa vina jumatate din clasa , iar in celalalta saptamana sa vina cealalta jumatate."Am vazut ca o alta dispozitie a Ministerului Sanatatii este montarea de separatoare plexiglas, obligativitatea ca elevii sa poarte masti in timpul orelor, iar in aceasta situatie toti elevii sa vina la scoala", a adaugat primarul.Acesta a mai spus ca trebuie sa se puna la dispozitia copiilor materiale sanitare. "Fiecare clasa trebuie sa aiba un kit sanitar. Acesta trebuie sa aiba substante biocide, servetele umede, masti pentru fiecare copil".Primarul sustine ca Sectorul 4 este pregatit pentru derularea activitatilor scolare. "Avem substante biocite, avem la nevoie manusti, masti, avem viziere daca este cazul pentru profesori . Inclusiv o procedura sa putem sa testam absolut toti copiii.Toti oamenii cu simptome vor fi testati. Testarea va fi pentru absolut toti profesorii, toti copiii care prezinta simptome ale bolii. Daca avem un caz intr-o clasa, toti copiii din acea clasa vor fi testati. Daca avem cazuri in doua clase diferite, toata scoala va fi testata".Despre posibilitatea inchiderii scolilor, Daniel Baluta sustine ca aceasta posibilitate exista: "In urma consultarilor pe care le avem cu Directia de Sanatate Publica, in functie de numarul de cazuri pe care le avem in scoala respectiva exista doua variante: fie se trece pe cod galben si elevii invata alternativ, fie se inchide complet scoala si punem la dispozitie copiilor nu doar tablete ci si internet. Am achizitionat deja un numar de 5.000 de tablete pentru a le putea oferi tuturor elevilor", a sustinut primarul in conferinta de presa.