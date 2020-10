Cursuri online in 12 clase din municipiul Vaslui, dupa infectarea cu COVID-19 a cinci profesori

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit autoritatilor, este vorba despre cinci profesori infectati, dintre care unul isi desfasoara activitatea in doua scoli din municipiul Vaslui.In perioada de suspendare a cursurilor, conducerile celor patru de invatamant trebuie sa dispuna efectuarea dezinfectiei curente si terminale a spatiilor, respectiv in clase, sali, holuri si toalete. De asemenea, pe perioada celor 14 zile de suspendare toti contactii din cadrul unitatilor de invatamant ai cazurilor confirmate vor fi izolati sau carantinati la domiciliu.In cadrul sedintei CJSU Vaslui, s-a luat, de asemenea, decizia ca trei unitati de invatamant care au functionat pana acum in scenariul rosu sa revina la cursuri organizate fata in fata sau in sistem hibrid. Este vorba despre Colegiul "Gheorghe Rosca Codreanu" Barlad, Gradinita cu program prelungit nr. 15 Vaslui si Scoala gimnaziala Ghermanesti, care au fost inchise din cauza unor cazuri de infectare in randul elevilor si al cadrelor didactice.