Cursurile au fost suspendate in 17 clase sau grupe de prescolari, dupa ce mai multi copii au prezentat simptome sau au fost infectati cu COVID-19

De asemenea, 30 de angajati ai unitatilor de invatamant sunt in izolare sau in carantina, dupa ce au fost infectati sau au intrat in contact cu cazuri confirmate.Reprezentantii Inspectoratului Scolar Cluj au transmis, joi, ca in aceste zile au aparut cazuri de elevi cu simptome , dar si cazuri confirmate care au condus la suspendarea activitatii cu prezenta fizica In aceasta situatie sunt 17 clase sau grupe de prescolari, la nivelul judetului, dar si 30 de cazuri de angajati ai scolilor, care sunt in aceasta perioada in izolare sau carantina, fiind unii confirmati, altii, contacti directi ai unor persoane confirmate de DSP cu Sars-CoV-2.Potrivit Ordinului comun al Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii, in toate aceste cazuri s-a dispus suspendarea cursurilor cu prezenta fizica pentru 14 zile. Primul elev infectat cu virusul SARS-CoV-2 , de la reluarea cursurilor in clase, a fost confirmat la Scoala "Sfantul Andrei" din Sectorul 6 al Capitalei.