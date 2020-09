Dan Barna cere Guvernului sa vina cu raspunsuri clare privind inceputul si desfasurarea noului an scolar

"Faptul ca nu au fost alocate resurse din timp este una dintre cauzele principale ale ingrijorarii extraordinare si ale miilor de intrebari pe care parintii si le pun in fiecare moment, legate de ce se va intampla in saptamanile si zilele urmatoare, pentru ca pare ca am ajuns sa alegem intre sanatate si educatie , or lucrul acesta nu este de acceptat, lucrul acesta nu poate sa se intample.Asa cum exista o responsabilitate neonorata a ministerului in ceea ce priveste strategia si modalitatea de abordare a acestei crize si exista aceasta asteptare, (...) parintii au perfecta dreptate sa fie nelinistiti, cerem Guvernului sa vina cu raspunsuri foarte clare in zilele si orele urmatoare, nu peste o luna, nu peste trei luni, in ceea ce inseamna strategia asumata de deschidere si de continuare a anului scolar, pentru ca nu putem renunta la educatie, cum nu putem renunta nici la sanatate", a spus Barna, la Conferinta "TineriiRomaniei: intre stigma si nesansa", organizata de USR Tineret si Generatia PLUS.Potrivit acestuia, USR PLUS a spus de mult timp ca trebuie sa existe un transfer real de responsabilitate si resurse la nivelul autoritatilor locale astfel incat scolile sa poata sa se dezvolte si prin initiativa celor din plan local."Daca nu intelegem cat de importanta este educatia, daca nu intelegem cat de important este sa gasim solutiile necesare pentru a nu mai pierde nicio ora de educatie, de a nu mai pierde nicio clasa si nicio generatie sub diverse motive sau argumente mai mult sau mai putin relevante, lucrurile nu se vor schimba. Romania are sansa sa se faca bine daca intelegem ca profesionalizarea ei nu poate sa se intample decat prin educatia fiecarei generatii", a mai spus Barna.El a apreciat faptul ca actualele generatii de tineri vor sa se implice in actul social, pentru ca inteleg ca "astfel nu se mai poate", o dovada fiind deschiderea anului scolar."Daca continuam sa irosim oportunitati, daca continuam sa lasam scoli fara resurse, lucrurile n-au cum sa mearga mai bine si nu va fi o surpriza pentru nimeni daca peste 10 sau 20 de ani sistemul de pensii se va prabusi complet si nu va mai avea cine sa plateasca pensiile celor care vin din urma, cum nu ar trebui sa mai fim surprinsi cum la 30 de ani de la Revolutie avem oameni cu probleme de scris si vorbit in limba romana, in functii publice", a aratat Dan Barna.Citeste si: