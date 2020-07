Ministrul Educatiei anunta ca 10 septembrie este data limita la care vor ajunge tabletele la elevi

, a spus Anisie, intr-o dezbatere online organizata de Fundatia World Vision.Ea a afirmat ca sistemul de invatamant din Romania nu a fost pregatit pentru educatia online.Intrebata daca ia in calcul in acest moment descentralizarea formulei in care vor invata copiii, in functie de specificul epidemiologic al judetului, orasului, comunitatii locale, ministrul Educatiei a raspuns:Monica Anisie a afirmat ca toate deciziile pe care le va lua MEC in ceea ce priveste desfasurarea noului an scolar vor tine cont de recomandarile Ministerului Sanatatii., a spus Monica Anisie.Ministrul a mentionat ca in cadrul grupurilor de lucru au fost si propuneri in sensul in care invatamantul prescolar si invatamantul primar sa se desfasoare normal in sala de clasa , a mai aratat Anisie.