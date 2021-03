Andreea Moldovan explica de ce a fost redus numarul elevilor care participa fizic la ore: "Am observat o crestere a cazurilor la categoria 10-19 ani"

"Practic, aceasta diferenta vine din numarul de elevi care frecventeaza anumite clase, dar ideea injumatatirii claselor vine din dorinta de a putea mentine niste reguli de distantare de minimum un metru intre elevi.Atunci, practic ca nu tot efectivul clasei sa mearga la orele respective in situatia in care suntem in scenarii care ne ingrijoreaza si sa asiguram claselor terminale o distantare corecta. Acest lucru vine din studii si inclusiv din ultimele remarci pe care le avem vis-a-vis de numarul de cazuri pe grupe de varsta pentru ca am observat o crestere a numarului de cazuri tocmai la categoria 10-19 ani. Aceste cifre vin de la Ministerul Educatiei, noi am rugat sa se mentina acel 50 la suta", a declarat Andreea Moldovan, la Digi24, duminica seara.Andreea Moldovan a subliniat ca este important sa se evite imbolnavirile intre elevi."Ramane efectivul injumatatit pentru ca e important sa asiguram o distantare pentru evitarea aglomeratiei copiilor. Am dorit sa avem aceasta regula tocmai pentru ca e important sa pastram acea distanta. Toate scolile pe care le-am vizitat in ultima perioada au reusit foarte frumos sa se organizeze in aceasta perioada de pandemie, astfel incat sa isi asigure circuite, dezinfectanti, distantarea, niste norme de igiena care ajuta cadrele didactice si elevii. In acest sens am dorit sa trasam acest 50 la suta tocmai ca sa aratam ca dorim sa evitam niste imbolnaviri ale unor copii din clase terminale, unde prezenta lor este importanta pentru ore", a explicat Andreea Moldovan.Secretarul de stat a mentionat ca "daca cineva vrea sa depaseasca limita va trebui sa ceara aprobare la DSP, insa in situatii punctuale".Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a anuntat ca a fost trimisa inspectoratelor scolare o instructie conform careia, in scenariul rosu, doar jumatate dintre elevii dintr-o clasa din an terminal pot participa fizic la cursuri.In cazul clasei a VIII-a, este vorba despre 15 elevi, in cazul claselor a XII-a si a XIII-a despre 17 elevi. "Am acceptat punctul de vedere al Ministerului Sanatatii, care a impus aceasta injumatatire a efectivelor de elevi, din considerente sanitare. Sa nu ma intrebati care este diferenta in aceeasi scoala unde nu sunt restrictii numerice cu privire la efectivele claselor a I-a, a II-a, a III-a, a IV-a, (...) fata de clasa a VIII-a (...) pentru ca nu am cum sa raspund la aceasta intrebare", a afirmat el.