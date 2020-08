De ce tine Patriarhul BOR cu dintii ca elevii sa primeasca note la orele de religie. "Este un joc de putere in stare pura"

Istoria se repeta

Cei care antagonizeaza, in general, pierd

In 2010, IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), s-a opus propunerii ca, la cerere, in locul orei de religie, elevii sa poata urma cursuri de istoria religiilor, culturii si a artelor. Patriarhul a spus atunci ca priveste proiectul "cu surprindere si ingrijorare". IPS Daniel revine, dupa 10 ani, cu o noua "frana" la tentativa de a adapta disciplina religiei in acord cu viziunile europene moderne.Oficialul BOR i-a transmis ministrului Educatiei, Monica Anisie , ca lipsa evaluarii elevilor la ora de religie sau alternativele la nota, precum calificativul, constituie "un afront" adus statutului acesteia ca disciplina scolara.Nemultumirea liderului BOR este considerata drept lipsita de importanta de catre specialisti in invatamant . Oamenii care predau religia in scolile din Romania au, considera multe voci in majoritate o calitate didactica indoielnica."In primul rand ar trebui sa isi revizuiasca calitatea resursei umane. Din pacate, disciplina religie a devenit altceva decat ne-am dori. Sunt profesori care habar nu au sa predea aceasta disciplina, din contra, induc o stare de ura la nivelul societatii. Nu vorbesc cu caracter general, vorbesc in anumite colectivitati pentru ca ni s-au plans unii parinti cu niste situatii efectiv de noaptea mintii la nivelul unitatilor de invatamant. Am atras atentia inclusiv la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii, am vorbit cu un reprezentant de acolo, si ne-a rugat sa incercam sa luam legatura cu Inaltpreasfintia Sa, astfel incat sa putem sa revalorizam aceasta disciplina", spune Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, pentru Ziare.com.Calificativul, crede Iulian Cristache, ar reflecta mai bine competentele elevilor in acord cu locul pe care aceasta disciplina trebuie sa o aiba in viata tinerilor."Mi se pare normal sa se dea calificative si nu note la tot ceea ce inseamna discipline vocationale, ma refer la desen, muzica, sport. Rolul, de exemplu pentru sport, nu este ca elevul sa indeplineasca un anumit barem de timp sau sa faca nu stiu cate flotari, ci este sa il atragi catre miscare astfel incat sa aibe un corp sanatos. Intelegem ca aceste discipline fac parte din trunchiul comun, sunt competente specifice care, impreuna, converg catre competentele-cheie, cele care sunt la nivelul european. Sunt profesori care nu inteleg ca acesti copii trebuie atrasi si nu trebuie sa fie pedepsiti pentru faptul ca nu stiu sa deseneze. Aici este vorba de un talent nativ. Este normal sa le dai calificative astfel incat sa iei presiunea notelor care conteaza pentru Evaluarea Nationala in procent de 20%. O parte din copiii care merg la religie merg si pentru nota 10.Intr-adevar, copiii nostri nu trebuie sa cunoasca doar matematica , romana si engleza , trebuie sa aiba baza necesara pana la finalul claselor a opta. Aici depinde de pedagogie . Sunt profesori care persecuta, inclusiv la desen, religie, muzica si sport, ceea ce nu este normal. De aici apar nemultumirile profesorilor", adauga Iulian Cristache.La randul sau, Francisc Dobos, preot la Parohia Catedralei romano-catolice Sfantul Iosif din Bucuresti, sustine ca profesorii, si nu neaparat sistemul de evaluare al elevilor, sunt principalul factor in cladirea "identitatii religioase" a copiilor prin asigurarea unei educatii incluzive, care sa le permita sa inteleaga cu adevarat ce presupune religia."Orice optiune pentru mine poate fi viabila atat timp cat se face pentru binele elevilor. Atata vreme cat religia devine o disciplina de a cunoaste. Eu sunt catolic, dar m-as bucura, copil la scoala fiind, sa stiu prin orele de religie cum este organizata, care este morala religiei ortodoxe si a celorlalte culte. Sa stiu despre evrei, despre musulmani, cred ca aceste lucruri sunt foarte importante. Eu ma bucur ca la orele de religie ei sa cunoasca ce inseamna biserica ortodoxa, ce inseamna bisericile protestante si celelalte culte pentru ca in felul acesta el sa isi dea seama de propria lui identitate religioasa.Problema nu sta nici in nota sau in calificativ, ci in dascali. Cum ii fac pe copii sa prinda drag, ca mai apoi, indiferent ca sunt ortodocsi, catolici sau de alta confesiune, sa-si asume propria identitate religioasa. Sa-i faca pe ei cetateni implicati, mai buni. Ideea este cum se face aceasta predare ca sa nu devina indoctrinare", spune preotul Dobos.Oficialii BOR au avertizat constant in ultimii ani ca religia nu trebuie redefinita ca disciplina optionala, din obligatorie, in scolile din Romania. Ei acuza ca unii politicieni "minimizeaza importanta educatiei spirituale".Marian Stas, expert in educatie , considera ca intentia bisericii este, de fapt, de a nu isi pierde puterea si influenta consolidate in atat de mult timp: "Povestea este lunga si, de fapt, istoria se repeta. Nota la religie este, in opinia mea, un joc de putere in stare pura. Subtextul intregii povesti este mentinerea controlului si jocul de putere pentru ca asta este, din punctul meu de vedere, una dintre dintre ratiunile esentiale ale mentinerii religiei ca disciplina obligatorie. Cel putin 51% este, de fapt, joc de putere. Este un intreg mecanism consistent de binecuvantari, de tot felul de aprobari, care, de fapt, permit acest lucru."Invatarea istoriei religiilor in scoala este o idee promovata la nivel european, transmisa chiar sub forma de recomandare a Consiliului Europei in urma cu 15 ani. In tot acest timp, Romania a ignorat propunerile oficialilor europeni."Evident ca educatia spirituala este extrem de importanta, dar nu asa. Obligativitatea, asa cum e argumentata acum, din punctul meu de vedere, nu este o conduita educationala pentru secolul 21, cu atat mai mult cu cat Romania este stat laic. Credinta este una si faptul de a pune presiune asupra sistemului public de educatie este altceva. Drept pentru care, in 2010, impreuna cu Mircea Miclea , care era presedintele Comisiei Prezidentiale de Educatie, am facut articolul 16 la vremea respectiva care avea doua enunturi. Noi am spus ca in situatia in care elevii nu pot sa faca religie, pot sa parcurga cursuri de istoria ideilor, credintelor religioase.Propunerea mi-a apartinut, am pus-o ca articol, iar Guvernul Boc a trecut-o. Legea educatiei a iesit cu acest al treilea paragraf ca elevii pot sa faca istoria ideilor si credintelor in cazul in care nu vor sa faca religie. Pe 30 aprilie 2010, Patriarhul a trimis o scrisoare deschisa Robertei Anastase in care i-a cerut explicit sa scoata aceasta poveste. Acum istoria se repeta. Din punctul meu de vedere era cea mai buna varianta. Faceam religie, dar o evaluam cu calificativ. Atunci cand pun nota inseamna ca nota intra in calculul mediei. Atunci are o cu totul alta valoare si putere. Inca un zece in plus inseamna mult la medie. Daca introduci calificativul, dintr-odata aceasta tema inceteaza sa mai aiba puterea controlului. Evident ca Roberta Anastase s-a conformat rapid, a scos acest al treilea paragraf.A doua tema importanta este cea legata de recomandarea 1720 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei care prevede foarte limpede si generos relatia dintre religie si educatie la nivel european. Trebuie sa constatam ca, la noi, recomandarea 1720 este absenta, dar ea exista la nivel european din 2005 Reactia Patriarhului a fost rapida si exact in punctul in care ambele procese, si acela din urma cu 10 ani in care prevedeam alternativa studierii istoriei religiilor si acesta cu calificativul, creeaza o alternativa si scot punctul de trecere obligatoriu, pe care nu poti sa-l constati altfel decat prin nota. Ea inceteaza sa devina o problema pe care o invat pentru ca imi place si devine, de fapt, un joc de putere sanctionabil in mod clar prin nota, pentru ca nota este cea care conteaza la medie", explica Marian Stas.Pe fondul raspunsurilor pe care Biserica Ortodoxa Romana le-a avut, in ultimii ani, pe teme majore de dezbatere in societatea civila, institutia a atras un val de neincredere din partea romanilor care, altadata, ar fi receptat cu consideratie directiile de gandire si comportament propuse de aceasta, este de parere sociologul Gelu Duminica."Societatea actuala romaneasca nu mai are multe legaturi cu societatea de la inceputul anilor 90 in care nu mai aveam atat de mari asteptari de la stat. In momentul de fata avem mult mai multe asteptari de la stat si o astfel de pozitie a Bisericii care vine in contradictie cu ideea de stat laic nu va face decat sa scada credibilitatea ei in randul populatiei. Lucru evident atunci cand ne uitam pe sondajele din ultimii treizeci de ani. Din momentul Colectiv in care Biserica Ortodoxa a avut o pozitie care a intrat in contradictie cu ceea ce mare parte din societatea astepta, biserica scade continuu in incredere si va scadea in continuare pentru ca societatea are alte asteptari de la biserica: iubire, dragoste, solidaritate. Cei care antagonizeaza in general, pierd", a spus Gelu Duminica, pentru Ziare.com.De asemenea, sociologul considera ca religia se intelege si nu se invata si ridica problema studierii istoriei religiilor."Cred ca religia nu ar trebui sa fie o materie. Ea este o credinta, iar credinta nu ar trebui sa fie evaluata. Nu putem spune ca cineva crede de nota 10 sau de nota 4. Eu nu cred in note in general. O nota nu reflecta ceea ce elevul stie. Calificativele mi se par mult mai ok pentru anumite materii.Din pacate, multi ancoram in zona asta conservatoare in care credem ca nota reflecta si cunostintele elevului, iar ceea ce inseamna cunostintele elevului nu reflecta ceea ce elevul va avea ca fundament in viata lui de adut. Faptul ca tu stii ca unu plus unu egal doi nu inseamna ca intelegi legile matematicii. Faptul ca tu reproduci Crezul nu inseamna ca tu crezi cu adevarat si intelegi perceptele biblice si le vei pune in practica.Cred mai degraba in intelegere, decat in reproducerea si evaluarea cu note.Intrebarea este: Trebuie sa invatam despre religii sau despre o anumita religie?", a adaugat sociologul Gelu Duminica.