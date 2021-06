Directorii unei scoli din Timisoara, dati afara dupa ce o eleva a fost hartuita. Este al doilea caz de destituire din invatamant in Romania in aceasta saptamana

In imagini apar doua fete care o agreseaza pe o colega de-ale lor si pe fundal se aud mai multi baieti care, cel mai probabil, filmeaza momentul agresiunii. Conducerea scolii in care a avut loc incidentul a fost demisa. In urma aparitiei in mediul online a unor imagini video care surprind scene de violenta in cursul zilei de ieri, in care o minora in varsta de 15 ani a fost agresata de catre alte 2 adolescente de 15 si 18 ani, va comunicam faptul ca la nivelul Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara se afla in lucru un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente in care se efectueaza cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt si luarea masurilor legale care se impun", transmite IPJ Timis.In imagini apare o fata care este agresata de alte doua, iar momentul este filmat, cel mai probabil, de un baiat."Fata: Vorbesti? Vrei bataie in loc sa vorbesti? Vezi ca iti rupi parul, nu mai trage. Vorbesti? Vorbeste! La mine te uiti cand vorbesti cu mine!Fata: Vorbeste, ma, vorbeste ca iti smulg capulBaiat: Nu o mai tunde, las-o, costa mult la coaforFata: Zi odata ca ma enervezi (...) zici ca degeaba vorbesc cu ea.Fata: Vorbeste si te las in pace" - este dialogul surprins pe imagini, in timp ce cele doua fete o trag de par pe colega lor, o tin strans de maini sau de gat.Doi reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Timis s-au deplasat la unitatea de invatamand pentru a cerceta cazul, iar conducerea scolii a fost demisa."Astazi am decis eliberarea din functie a conducerii Liceului Alimentar, directorul si directorul adjunct, unde a avut loc incidentul. Am obtinut avize pentru nominalizarea a doi directori acolo. A avut loc audierea celor in cauza de catre Politie, care a deschis un dosar penal, dupa autosesizare. Maine vor avea loc cercetarea faptelor atat pentru elevi , cat si pentru cadrele didactice care au fost implicate in acest incident.Am convocat comisia judeteana antiviolenta la nivelul judetului pentru a gandi activitati astfel incat in cele trei saptamani care au ramas pana la finalul anului sa gasim solutii la valul de violenta din unitatile de invatamant . Nu ne cramponam de nimic si luam masurile cele mai bune pentru securitatea elevilor si parintilor", a declarat Marin Popescu, inspector-sef in cadrul ISJ Timis.La sfarsitul saptamanii trecute, un elev batut si umilit de colegi s-a aruncat de la etaj intr-o scoala din Bucuresti. "O joaca obisnuita... Ce sa va zic... A avut o stare de nervi. Nu neaparat s-a certat cu un elev, a evocat ca a baut o... cola. Pur si simplu a fugit si a sarit pe geam", a declarat despre acest caz Ionel Puscas, inspector general Inspectoratului Scolat al Municipiului Bucuresti. In aceeasi zi, acesta a fost destituit de ministrul Educatiei, dupa aceasta reactie.