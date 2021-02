Detalii noi cu privire la redeschiderea scolilor. Daca elevii fac febra in timpul orelor, se aplica protocolul de izolare

De asemenea, pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament , cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, medic stomatolog, asistent medical sau moasa, pacientului ii este solicitat acordul scris."Ministerul Educatiei sprijina, conform atributiilor ce-i revin, aplicarea masurilor de preventie privind prevenirea si combaterea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 in scopul asigurarii dreptului la invatatura si a dreptului la sanatate, cu respectarea stricta a cadrului legal in vigoare.Ordinul comun M.E.C/M.S. nr. 3.235/93/04.02.2021 specifica in mod expres la Punctul VII, lit.b) si c) din Anexa, faptul ca:<< b) In cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare. In cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al parintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian in vederea testarii elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale.Elevul care a implinit varsta de 18 ani va semna consimtamantul personal. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical scolar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre DSP/DSPMB in maxim 24 ore. Daca parintele/tutorele legal nu isi exprima acordul pentru testare, in cazul existentei unor simptome specifice, ca si in cazul in care nu exista cabinet medical in unitatea scolara, acesta va lua legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii pasilor urmatori.c) Testarea cu teste antigen rapide se recomanda si:1) cadrelor didactice si altor angajati ai unitatii scolare, simptomatici, a caror simptomatologie de boala debuteaza in timpul orelor de curs;2) colegilor cazurilor confirmate atat elevi (colegi de clasa) cat si cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de invatamant (inclusiv celor asimptomatici), imediat dupa confirmarea primului caz. >>Dispozitiile ordinului comun sunt in concordanta cu prevederile art. 660 din Legea nr. 95/ 2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind reforma in domeniul sanatatii care prevede:<< Art. 660 (1) Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, medic stomatolog, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicita acordul scris.(2) In obtinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul stomatolog, asistentul medical/moasa sunt datori sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia.(3) Informatiile trebuie sa contina: diagnosticul, natura si scopul tratamentului, riscurile si consecintele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile si consecintele lor, prognosticul bolii fara aplicarea tratamentului. >>Desi in ordinul comun nu este reglementat continutul formularului privind consimtamantul informat sau obligatia transmiterii consimtamantului informat incepand cu revenirea la cursuri /transmiterea consimtamantului informat anterior intervenirii unor situatii speciale, precizam ca toti acei parinti care doresc completarea formularelor de consimtamant anticipat pentru testare in cazul aparitiei unor situatii speciale, o pot face din proprie initiativa.In interesul bunei organizari si al sigurantei sanitare in scoli , Ministerul Educatiei va sprijini Ministerul Sanatatii pentru transmiterea recomandarii de a colecta (benevol/non-obligatoriu) formularele de consimtamant informat pentru testare in cazul aparitiei unor situatii speciale", precizeaza Ministerul Educatiei, intr-un comunicat de presa remis, sambata, 6 februarie.