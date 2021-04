Viitorii directori de scoli vor da concurs pe post si vor trebui sa treaca de o proba eliminatorie. Cimpeanu: "In etapa a doua vor trece doar cei care vor lua minim nota 7"

Cimpeanu sustine ca, daca din cauze epidemiologice acest concurs nu va putea fi organizat, examenele pentru ocuparea acestor functii vor avea loc, oricum, in cursul acestui an."Leadership-ul, guvernanta scolilor, este un aspect absolut esential. Profesionalizarea conducerii scolilor este un obiectiv in proiectul Romania Educata.Aceste concursuri trebuie sa aiba loc, de preferinta, inainte de expirarea mandatelor actualilor directori, in luna august.Nu este deloc simplu, deoarece avem examenele nationale, avem titularizare si definitivat, avem foarte multe activitati in calendarul acestui an scolar, dar, pe de alta parte, avem si conditii ce impun restrictii cu privire la organizarea concursurilor, dar, chiar si asa, una din variantele pe care le luam in calcul ar fi aceea de derulare a unui examen nationalscris, cu subiecte relevante, cu subiecte unice, in prima saptamana din luna iulie, urmand ca mai apoi, in etapa a doua, cei care vor fi reusit sa treaca un plafon de minim nota 7 - o sa vedem daca va fi 7 sau mai mult, oricum nu sub 7 pentru ca directorii de scoli trebuie sa fie, intr-adevar, cei mai buni, cei care-si dovedesc abilitatile manageriale - la final de iulie, in ultima saptamana, ar putea fi organizata etapa a doua, in care sa participe doar cei care au promovat examenul scris national", a declarat, joi seara, la TVR, ministrul Educatiei.El a mentionat ca aceasta ar fi "varianta cea mai buna", subliniind ca, daca aceste examene nu vor putea fi organizate din cauza pandemiei, "oricum acest concurs va trebui facut imediat dupa reluarea scolii, in luna septembrie", dand asigurari ca acest concurs va fi dat in acest an.