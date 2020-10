Doar doua unitati de invatamant fac cursuri online in judetul Sibiu. 11 elevi au fost internati dupa infectarea cu COVID-19

"Astazi, in conformitate cu datele transmise de unitatile de invatamant din judetul Sibiu se inregistreaza urmatoarea situatie: 294 de unitati de invatamant in Scenariul 1 (...); 41 de unitati de invatamant in Scenariul 2 (...); 2 unitati de invatamant in Scenariul 3 (S3): participarea tuturor elevilor la activitati/lectii online (Scoala Gimnaziala Racovita - ciclul gimnazial si Colegiul National 'Octavian Goga' Sibiu)", se precizeaza in comunicatul ISJ Sibiu.Potrivit sursei citate, 16 persoane au fost depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 si internate, fiind vorba despre 11 elevi (Colegiul National "Octavian Goga" Sibiu, Colegiul National "Samuel von Brukenthal" Sibiu, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Sibiu, Colegiul Agricol "Daniil Popovici Barcianu" Sibiu si Liceul Tehnologic " Avram Iancu " Sibiu), 2 cadre didactice ( gradinita din cadrul Scolii Gimnaziale "Matei Basarab" Turnu Rosu si Scoala Gimnaziala Racovita) si 3 personal nedidactic (Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara "Terezianum" Sibiu, Colegiul National "Octavian Goga" Sibiu si Scoala Gimnaziala Apoldu de Sus).Alte 396 de persoane sunt carantinate sau izolate, dintre care 360 de elevi si 25 de cadre didactice.